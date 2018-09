Fondsdirektør efter pengeregn: Det er på Fyn det sker

1,9 millioner kroner tilflød tirsdag otte fynske kystprojekter.

Det var Nordea Fonden, som - blandt 50 projekter og med en samlet pulje på 25,5 millioner kroner - havde set med milde øjne på Fyn.

Men det er der en god grund til.

- Det er sådan, at når vi laver sådan en kystpulje, så kan man ikke komme uden om Fyn, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea Fonden.

- Fyn repræsenterer de danske kyster på alle mulige fantastiske, positive måder, så jeg er faktisk ikke overrasket over, at der er otte af de projekter, vi har støttet i denne her omgang, som ligger på Fyn.

- Det er jo bare der det sker, siger Henrik Lehmann Andersen.

Henrik Lehmann Andersen har et godt kendskab til de fynske kysters formåen. Han er født på Ærø og uddannet agronom.

Fra 1999 var han direktør for Fjord&Bælt i Kerteminde og fra 2003 til 2013 var han direktør i Odense Zoo. Herefter skiftede han til jobbet som fondsdirektør.

Pengeregning til fynske kystprojekter behøver ikke at stoppe ved de 1,9 millioner kroner.

Der kan nemlig falde flere Nordea-kroner af til Fyn. Nordea Fonden tager nemlig pengepungen frem igen og vil uddele yderligere 24,5 millioner kroner til udvalgte projekter blandt de 308 ansøgere.

Nordea Fonden modtog i løbet af to ansøgningsrunder i alt 308 ansøgninger.

