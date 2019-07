Nyborg i Frankrig: Forbereder sig til Tour de France i 2021

Forberedelserne til Tour de France i Nyborg i 2021 er allerede i gang. En delegation af repræsentanter fra alle målbyerne i Danmark (Nyborg, København, Vejle og Sønderborg) har tirsdag været i Nancy, Frankrig.

Tour de France feltets ankomst til Nyborg forventes at samle op mod 100.000 mennesker i byen omkring den 3. juli 2021 og er rent praktisk og organisatorisk en stor opgave, og derfor er de i Nancy i Frankrig, for at blive klogere på, hvordan det skal forløbe.

Repræsentanterne er med rundt hele dagen, mens mållinjen i Nancy bliver bygget op, for at lære og søge inspiration, som de kan tage med sig hjem til deres egne byer.

Tue Kempf er repræsentanten fra Nyborg, som er hyret af Nyborg Kommune til at stå for at arrangere målstregen i Nyborg i 2021.

- Jeg har noteret mig meget i dag og det, som jeg er mest interesseret i, det er logistikken og processerne. Det er spørgsmålet om, hvordan folk kommer til at bevæge sig, når showet bliver rullet ud, som vi er her for at lære mere om, siger Tue Kempf.

- Det er et kæmpe stort roadshow, der rykker ind og omdanner en lille bitte fransk provinsby til et verdens klasses idrætsevent. Det er utroligt fascinerende at følge, siger Tue Kempf.

De hundredetusinde mennesker kommer til at fylde godt i bybilledet i Nyborg, men Tue Kempf er ikke nervøs for, om det kan lade sig gøre.

- Vi har haft møder med folkene fra Tour de France, og vi ved, at vi har faciliteterne til at klare det her arrangement, siger Tue Kempf.

Hvor mållinjen i Nyborg skal placeres er endnu ikke helt fastlagt, men Tue Kempf afslører, at de er langt, og at han glæder sig til at komme i gang for alvor.

- Når vi kommer hjem herfra, så har vi én process omkring alt det praktiske. Så har vi en anden process om, hvordan vi får skabt en fynsk folkefest i Nyborg, og hvordan får vi aktiveret hele byen, siger Tue Kempf.

Det bliver ganske særligt for de danske ryttere at komme over Storebælt, og at køre i nogle danske byer. Det tror Chris Anker Sørensen, der ærger sig over, at han ikke skal køre med, men dog kommer til at være kommentator.

- Udlændinge ligger måske ikke særligt meget mærke til byen, men de danske ryttere gør. Særligt hvis det er en pæn by, så snakker man om den bagefter. Især de danske ryttere glæder sig meget til touren i 2021. Det bliver fedt for dem at prøve at køre på dansk grund. Men at køre over Storebælt, det tror jeg at folk glæder sig særligt til, det prøver man ikke så tit, siger Chris Anker Sørensen.