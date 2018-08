Forskere modtager fornemme priser på Langeland

Tirsdag blev H. C. Ørstedsprisen uddelt i Rudkøbing - den verdensberømte fysikers fødeby.

H. C. Ørstedprisen går i år til lektor Peter Christian Kjærgaard Vesborg fra DTU Fysik for hans internationalt anerkendte forskning inden for katalyse og kunstig fotosyntese samt hans evne til at formidle sin forskning.

Han takkede for prisen ved at give en gæsteforelæsning i Ørstedpavillionen i Rudkøbing på Langeland tirsdag formiddag.

H.C. Ørsted blev født den 14. august 1777 i Rudkøbing, og derfor bliver prisen netop uddelt i dag på hans fødselsdag.

- Det er en stor ære at modtage prisen. Det er en pris, der er opkaldt efter stifteren af min arbejdsplads, så det er lidt ærefrygtindbydende, siger årets modtager af H. C. Ørstedpris lektor Peter Christian Kjærgaard Vesborg fra DTU Fysik.

Sammen med æren følger en forskerpris på 50.000 kroner samt et kunstværk af kunstneren Sabine Majus Hansen.

01:17 - Det er en stor ære at modtage prisen. Det er en pris, der er opkaldt efter stifteren af min arbejdsplads, så det er lidt ærefrygtindbydende, siger årets modtager af H. C. Ørstedpris lektor Peter Christian Kjærgaard Vesborg fra DTU Fysik. Luk video

Priser til unge forskere

Udover hovedprisen blev der også uddelt en række priser til forskerspirer og rejselegater til studier i udlandet.

Modtagerne er dygtige naturvidensklabsforskere, fortæller formanden for H.C. Ørstedselskabet, Troels Krøyer. Han ser store perspektiver i, at studielegaterne støtter studerende i at rejse ud i verden.

- At det foregår inden for både naturvidenskab og humaniora er helt i H.C. Ørsteds ånd og harmonerer med H.C. Ørsted selskabets ønske om at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humanistiske uddannelser, siger formanden for H.C. Ørstedselskabet, Troels Krøyer.

01:02 - At det foregår inden for både naturvidenskab og humaniora er helt i H.C. Ørsteds ånd og harmonerer med H.C. Ørsted selskabets ønske om at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humanistiske uddannelser, siger formanden for H.C. Ørstedselskabet, Troels Krøyer. Luk video

Læs også Dedikerede Mø får Smukfests hæderspris

H. C. Ørstedpriser 2018 H.C. Ørsted forskerpris på 50.000 kroner samt et kunstværk af kunstneren Sabine Majus Hansen.

Prisen gives til lektor Peter Christian Kjærgaard Vesborg, DTU Fysik, på baggrund af hans internationalt anerkendte forskning inden for katalyse og kunstig fotosyntese samt hans evne til at formidle og sætte sin forskning ind i et større perspektiv.



To H.C. Ørsted forskerspirepriser hver på 10.000 kroner.

Priser går til Alexandros Iosifidis, Århus Universitet, og Yasser Nour fra Danmarks Tekniske Universitet som tilskyndelse til at fortsætte deres forskning inden for henholdsvis signalbehandling og effektelektronik.



Fire Ørsted studielegater hver på 50.000 kroner til studier i udlandet:

- to legater går til studerende inden for naturvidenskab

- to legater går til studerende inden for humaniora.



Inden for naturvidenskab gives legaterne til Nicolai Ree, som studerer Nanoscience på Københavns Universitet, og til Sidra Rafique, som studerer Biomedical Engineering på Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. De skal bruge legaterne til udlandsophold på henholdsvis Center of Chemistry and Biochemistry ved University of Lisbon og Boston University Center for Integrated Life Sciences and Engineering.



Inden for humaniora går legaterne til Esther Michelsen Kjeldahl som studerer Filosofi på Københavns Universitet og Gabriella Laugesen som studerer Asienstudier på Århus Universitet. De får legatet til udlandshold på henholdsvis London School of Economics and Political Science og East China Normal University i Shanghai.



Kilde: Langelands Kommune