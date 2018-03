Fremgang på Lindø: Fayard øger overskuddet

Fayards årsrapport er netop blevet offentliggjort og viser en omsætning på knap 1 milliard kroner og et overskud på 186 millioner kroner efter skat

Trods en lavere omsætning end sidste år, er værftet Fayard kommet stærkt ud af 2017.

For selvom omsætningen er gået tilbage, er værftets overskud steget kraftigt i forhold til sidste regnskabsår. I september sluttede året 2016/2017 med et overskud på 186 millioner kroner og en omsætning på næsten en milliard kroner, skriver Metal Supply.

Fayards årsrapport, der netop er blevet offentliggjort, viser et overskud på 186 mio. kr. efter skat ud af en omsætning på cirka 820 millioner kr. Det er et bedre resultat end i regnskabsåret 2015/2016, hvor Fayard fik et overskud på 129 mio. kr. efter skat ud af en omsætning på cirka 1,0 miliarder kr.

Skibsværftet Fayard på Lindø reparerer og ombygger vidt forskellige fartøjer.

Da det tidligere Fredericia Skibsværfts flyttede til Lindø i 2010, var det årlige overskud til sammenligning på 30-35 millioner kroner efter skat.

- Vi har sammen med vore medarbejdere og underleverandører trimmet arbejdsprocesserne og organisationen som helhed samtidig med, at vi har haft et særdeles godt flow i vores opgaver. Vi har haft en høj dokbelægning med alsidige arbejdsopgaver. Dette har alt sammen bidraget positivt til det tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2016/2017, siger Thomas Andersen, administrerende direktør i Fayard, i en pressemeddelelse.