Friskole skaffer tusinder til trængte familier

Næsten 30.000 kroner.

Så mange penge har elever og børn fra Stige Friskole og Børnehave samlet ind. Pengene skal gå til 72 familier.

- Det betyder, at de familier, der måske ellers ikke ville få andesteg og julegodter, nu kan få en juleaften, forklarer Ulla Britt Jensen, der er chefsekretær i Blå Kors Julehjælp.

De godt 30.000 kroner blev samlet ind ved skolernes motionsdag, hvor de i alt 243 børn var sponsoret af venner og familie, der donerede penge for hver gennemført kilometer på løberuten.

Det er ikke kun Blå Kors Julehjælp, der glæder sig over, at Stige Friskole og Børnehave er lykkedes med at samle penge ind.

- Det har været en rigtig stor ære at kunne hjælpe andre, så de kan få en jul ligesom os, lyder det fra Mikkel Keldorf, der går i 7. klasse på Stige Friskole.

Han tilføjer:

- Jeg synes, at det er rigtig stort beløb.

Hos Blå Kors Julehjælp glæder man sig over, at Stige Friskole og Børnehave har hjulpet med at samle ind.

- Det er børn helt ned til børnehaveklassen, der har tænkt på julehjælp. Det synes jeg er fantastisk, siger Ulla Britt Jensen.

Gavekort til mad

Hver af de 72 familier får ifølge Ulla Britt Jensen et gavekort. Det lyder på 400 kroner til hver. Hun håber, at familierne på den måde kan få råd til julesteg og andet julemad.

- De får også en juleaften, hvor de kan hygge sig, understreger chefsekretæren.

Ifølge Ulla Britt Jensen har flere end 3.000 familier ansøgt om julehjælp siden ansøgningsperioden åbnede første november.

Trængte familier kan søge frem til 30. november.

