Fyn er fin og fuld af plastik

Jens Knud Hedelund og Brian Lempert Rasmussen er sejlet væk fra Stige og ud i Odense Fjord for at stå i fred og nyde naturen. De har fiskestang og fluer med. Men de bliver forstyrret af den plastik, der er skyllet i land.

- Man bliver ked af det, fordi vi kommer herud for at nyde naturen. Det er en del af det at være lystfisker. Så det er sørgeligt, siger Jens Knud Hedelund, mens han kaster sin snørre.

Han reagerer på det plastik, han finder langs vandkanten, når han lystfisker på Fyn.

- Og man bliver sgu også lidt sur en gang imellem. Og så flår man der pose op i båden og tager den med hjem, sukker han, og Brian Lempert Rasmussen er enig.

De er begge to en del af de 85 procent af danskerne, der ifølge en ny undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov, er bekymrede for mængden af plastik i havet.

Vores allesammens hav I den her uge sætter TV 2/Fyn fokus på plastik i vores alle sammens hav omkring Fyn.



Plastik i fynske farvande

Det er nok de færreste, der har undgået at støde på billeder og videoer af strande og øer fyldt med affald fra andre dele af verden. Men selvom, det ikke er, hvad vi møder, når vi besøger fynske strande, er der plastik i vandet omkring os.

- Vi har lavet en række undersøgelser på vand, fisk og i havbunden, og vi finder plastik over alt. Er det et problem, at vi finder plastik i alle arter af fisk, ja så har vi et problem, siger lektor Kristian Syberg Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

- Og på verdensplan er det et af de store miljøproblemer, vi har nu og de næste årtier.

EU-Kommisionens forslag

​​​EU vil forbyde engangsbestik, tallerkener og sugerør i plastik, vatpinde, rørepinde og ballonpinde i plastik.



Produkterne skal fremover laves i andre materialer.



Forslaget lægger op til, at engangsdrikkebeholdere i plastik kun skal være tilladt, hvis deres kapsler og låg hænger fast i flasken.



Målet er, at 90 procent af alle engangsflasker i plastik skal samles ind igen i alle EU-lande.



Producenter af produkter i engangsplastik være med til at dække udgifter til håndtering af affald og oprydning. Se mere

Forskere anslår, at verdenshavene gemmer på omkring 150 millioner tons plastik. Ifølge Kristian Syberg skal vi være med til at tage ansvar for problemet.

- Meget af den plastik, der er i havene, kommer fra vores egen brug af plastik i Danmark. Det danske forbrug af plastik er meget stort, så derfor har vi et stort ansvar i forhold til problemstillingen, siger han.

EU vil skærpe regler for plastik

I januar i år præsenterede EU en såkaldt plastikstrategi, der skal føre til mindre plastaffald og mere genanvendelse. Og lige nu behandler Europa-Kommissionen et forslag, der skal forbyde flere engangsprodukter i plastik.

Men at forbyde engangsbestik og vatpinde. Er det ambitiøst nok?

- Hvis det stod alene, at vi kun forbød engangsbestik og vatpinde, ville det ikke være ambitøst nok. Men ud fra strategien vil vi kunne se, at alt det plastik, vi bruger i fremtiden, skal kunne genanvendes. Så når vi om 12 år kigger tilbage, vil vi kunne se en forskel. Jeg tror, de kommende generationer vil være os meget taknemmelige, siger Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og suppleant i Miljøudvalget i EU.

Indtil det er sket, har Jens Knud Hedelund og Brian Lempert Rasmussen en opfordring.

- Kære venner, vil I ikke ikke godt tage jeres skrald med, og tænke over, hvad I kaster over højre skulder?