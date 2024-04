Live fra retten: 75-årig dræbt i moske - blod over det hele

I juni sidste år afgik en 75-årig mand ved døden, efter at han blev stukket med en skruetrækker i en moské i Odense.

En 70-årig mand blev efterfølgende varetægtsfængslet. Han skal mandag for retten i Odense.

Den fængslede har tidligere forklaret i retten, at han var dukket op ved moskéen på Lisesmindevej i Odense for at få lov til at komme ind i moskéen, som han tidligere var nægtet adgang til.

Men der opstod ifølge den 70-årige tumult, og det endte med, at den 75-årige blev stukket med en skruetrækker.

