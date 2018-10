Fyn indhyllet i tyk tåge: Bliver ved langt op af dagen

En tyk tåge har onsdag morgen lagt sig over store dele af Fyn. Der er risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

Morgenbilisterne skal være ekstra opmærksomme, når de begiver sig ud på vejene onsdag morgen. De kan nemlig blive mødt af en meget tæt tåge, der kan være skyld i, at trafikken kører langsomt, fordi sigtbarheden er dårlig.

På Fyn vil der ikke kun være tale om tåge, men også tågebanker kan præge den fynske trafik. Det skriver TV 2 Vejret.

Læs også Usædvanlig oktobervarme på vej mod Fyn

Det kan derfor være svært at se de forankørendes røde baglys, og de fynske trafikanter skal køre forsigtigt og være opmærksomme på, at transporttiden kan være længere end normalt, da tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld.

FAKTA: Hvad er tåge? Tåge er et vejrfænomen, der skyldes stor fugtighed i luften. Det resulterer i vanddamp, som er fortættet til små vanddråber, og som lægger sig over jordoverfladen og nedsætter sigtbarheden.



I Danmark optræder normalt to typer af tåge: Udstrålingståge og advektionståge.



Advektionståge opstår, når varm og fugtig luft strømmer hen over en kold jord- eller havoverflade og på den måde bliver afkølet til dugpunktstemperaturen - den temperatur, hvor vanddamp fortættes.



Udstrålingståge dannes i stille og klart vejr, for eksempel om natten. Hvis jorden er varmere end luften, vil luften lige over jordoverfladen blive afkølet og danne først dug, så dis. Og hvis afkølingen er stor nok, bliver det til tåge.



Kilde: Videnskab.dk, Vejret.info, DMI, Den Danske Ordbog Se mere

Den holder ved

Natten til onsdag har det været meget klart og stille vejr, og det er blandt andet det, der er skyld i at temperaturerne i løbet af natten er faldet så hurtigt, som de er. Fordi luften samtidig er så fugtig, som den er, så diser det til, og der bliver dannet tåge.

I Jylland har der allerede været tåge siden sen aften tirsdag, mens vi på Fyn først virkelig har fået den disede luft at se i løbet af natten og især i de tidlige morgentimer.

Læs også Her kan du se til Storebælt og Lillebælt

Udover den disede luft og tågen, så ligger skyerne meget lavt ved jorden onsdag morgen, og da solen ikke har den samme kraft, som den ellers har haft, så kan den ikke få det grå dække til at forsvinde så hurtigt.

Derfor er der risiko for, at tågen bliver liggende et godt stykke op af dagen onsdag, skriver TV 2 Vejret.

Slipper grebet

Når tågen endelig slipper sit greb i det fynske og jyske, vil det blive en dag med lunt efterårsvejr. Faktisk kan temperaturerne komme helt op på 17 til 19 graders varme.

Vinden bliver svag til let omkring sydvest, og det bliver en dag uden våde dryp fra himlen.