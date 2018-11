Fynbo ville have lift af politiet: Nu er han anholdt

En fynbo var natten til lørdag fast besluttet på, at han ville køres hjem fra en våd bytur af politiet. Men det var ikke lige med i politiets planer, at de skulle agere taxa.

- En patrulje bliver passet op af en 30-årig mand i Frederiksgade i Svendborg. Han forlanger at blive kørt hjem, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Lars Thede.

Da politiet afviser at køre manden hjem, bliver han sur og prøver ihærdigt at finde en ny metode, som kan få politiet til at agere taxa for ham.

- Han begynder at snakke om, at hvis de (betjentene, red.) ikke vil køre ham hjem, så må han slå nogen ned, så han på den måde får en tur i patruljebilen, fortæller vagtchefen.

Betjentene prøver at få den 30-årige fulde mand dæmpet og fortælle ham, at han ikke skal gå ud og slå nogen ned for at blive kørt hjem af politiet.

Kampen om liftet hjem

Manden fortsætter med at kæmpe for betjentenes opmærksomhed, da han vælger at blokere vejen for patruljebilen.

- Nu vælger betjentene at anholde ham for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde. Og nu vil han så lige pludselig ikke med i politiets bil, fortæller Lars Thede og fortsætter:

- Han bliver taget med på stationen, hvor han skal sove branderten ud.

Når betjentene ikke kigger...

Det stopper ikke der for betjentene i patruljebilen på Frederiksgade i Svendborg. For endnu en mand beder om deres opmærksomhed.

- En 23-årig mand blander sig i anholdelsen af den 30-årige, og han bliver bedt om at blande sig uden om. Men så vælger han at hælde øl ud over førersædet i patruljevognen, mens betjentene er travlt optaget, fortæller vagtchefen.

Manden når at stikke af inden politiet får fat på ham. Men lidt senere på natten finder de frem til den 23-årige mand ved hjælp af noget overvågning, hvor han er inde på et pizzaria.

- Han bliver anholdt og sigtet for hærværk og hindring af politiet arbejde.