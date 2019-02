VM i Cyklecross: Fynboer fik fed oplevelse trods skuffende resultat

De havde ikke regnet med det helt vilde. Men de var alligevel begge lidt skuffede over deres placering ved lørdagens VM-løb i Bogense. Ian Millennium stillede til start i juniorløbet mens Simon Bak prøvede kræfter med U23-løbet. De blev placeret som henholdsvis nummer 52 og nummer 56. Begge blev da også ramt af uheld i løbet.

Havde ikke benene

- Jeg havde ikke benene. Jeg havde en uheldig start, en masse styrt foran mig. Jeg havde ikke selv de kræfter, der skulle til for at lukke det igen, sagde Ian Millennium efter løbet.

Heller ikke Simon Bak fik lov at køre et gnidningsfrit løb. Efter en god start punkterede han og måtte køre et langt stykke på fælgen. Efter cykelskift gik det så igen galt, da forhjulet blev krænget af cyklen. Men han tog det skuffende resultat med oprejst pande.

Godt tilfreds

- Som førsteårs U23-rytter er jeg egentlig godt tilfreds. Jeg ser det som en udvikling, sagde en trods alt lidt smilende Simon Bak efter løbet.

Vinder af juniorløbet blev briten Ben Tullet foran de to belgiere Witse Meeussen og Ryan Corthjens. Bedste dansker blev Joshua Amos Gudnitz på en meget flot 12. plads.

Endnu en guld-brite

Det var også en brite der tog gulvet i U23-løbet. Thomas Pidcock var suveræn. Han slog belgieren Eli Iserbyt mens franske Antoine Benoist snuppede bronzen. Bedste dansker her blev Andreas Lund Andresen som nummer 42.

Hos kvindernes elite var der belgisk oprejsning da Sanne Cant for tredje gang vandt guld. Skarp forfulgt af fire hollændere. Danske Viktoria Schmidt Knudsen blev nummer 35.