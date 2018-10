Fyns Politi efterlyser 33-årig mand for voldtægt og vold

Opdateret Opdateret med efterforskningslederens kommentarer

Information fra Ritzau tilføjet om tidligere domme

Fyns politi efterlyser 33-årige Ambrose Makabala. Han er mistænkt i forbindelse med en voldtægt af en 22-årig kvinde onsdag 10. oktober 2018 på en privat adresse i Odense.

Ambrose Makabala beskrives som 174 cm høj, muskuløs af bygning, sort kortklippet hår og brune øjne. Derudover har han en tattovering på halsen, hvor der står ”Al Jas”.

Fyns Politi oplyser i efterlysningen, at de mener, at den efterlyste stadig kan være i Odense eller tæt på omegnen. Ambrose Makabala har i følge Fyns Politi flere relationer til København og Nordsjælland, derfor kan det også være, at han er taget over broen.

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor han er. Det er et døgns tid siden, det blev anmeldt, siger efterforskningsleder Carsten Dichmann.

Den efterlyste betegnes som farlig. Derfor skal man ikke selv forsøge at tilbageholde ham, men kontakte politiet.

- Når vi siger, at han er farlig, så mener vi det. Folk skal ikke begynde på noget som helst, og skal rette henvendelse til politiet, hvis man har mistanke om at have set ham, siger efterforskningsleder Carsten Dichmann.

- Vi vurderer, at han er farlig dels ud fra mistanken fra sagen (den anmeldte voldtægt, red.), men også fordi han er kendt for personfarlig kriminiltet, siger efterforskningsleder Carsten Dichmann.

Efterlyste Ambrose Makabala Foto: Fyns Politi

Den nu 33-årige mand har et længere kriminelt repertoire.

I følge Ritzau tvang han som 21-årig en fotomodel til at sælge kokain. Her fik den eftersøgte mand to års fængsel. Da han var 24 år blev han dømt for et røveri mod en Shell-tank på Sjælland. Her fik han en dom på to år og tre måneder, samt en betinget udvisning.

Ambrose Makabala kom til Danmark sammen med sin mor i 1994, da han var ni år, skriver Ritzau.

Har du oplysninger, der kan hjælpe Fyns Politi med at finde Ambrose Makabala, bedes du ringe på telefon 114.