Fyns rigeste investerer i udstødninger: Køber halvdelen af Dinex

Niels Thorborg er ved at afhænde detailhandels-ben i koncernen, og nu vil han sælge udstødninger. Ambitionerne er at fordoble salget.

Det har længe lydt på vandrørene, at den fynske rigmand Niels Thorborg vil skyde penge ind i Middelfart-virksomheden Dinex, der laver udstødninger og partikelfiltre til entreprenørmaskiner, busser og lastbiler.

Torsdag over middag blev rygterne så til realiteter, da Thorborg og Dinex-ejer Torben Dinesen lancerede nyheden på et indkaldt pressemødet på Dinex.

Niels Thorborg overtager halvdelen af aktierne i selskabet fra 1. april i år.

Niels Thorborg og Torben Dinesen indskyder hver 100 millioner kroner, oplyser partnerne.

Børsen har tidligere oplyst, at Niels Thorborgs aktiepost er værdisat til 500 millioner kroner, og at de øvrige 400 millioner kroner går til storaktionær Torben Dinesen som betaling for aktierne.

Den oplysning ønsker parterne ikke at kommentere på.

- Der var stor interesse fra flere andre investorer, men vi har fundet en partner, som deler vores ambitioner og visioner for fremtiden. Samtidig ser jeg frem til samarbejdet med Niels Thorborg, som jeg har stor respekt for, og som bliver en stærk sparringspartner i det videre arbejde med at indfri vores vækstpotentiale, siger Torben Dinesen.

Dinex-ejeren har igennem længere tid sammen med Deloitte været på udkik efter en investor, der kunne hjælpe selskabet med at nå det ambitiøse mål om at runde en milliard kroner i omsætning.

- Forbedringen er blandt andet et resultat af de ændringer, vi lavede for år tilbage, hvor vi opgraderede vores organisation, lukkede to fabrikker i henholdsvis Danmark og Tyskland og øgede vores salg med forbedret profitabilitet, siger Torben Dinesen.

Om Dinex Dinex laver udstødningssystemer til lastbiler, busser og entreprenørmaskiner.

Dinex har hovedsæde i Middelfart, hvor cirka 75 er ansat.

De største fabrikker ligger i Letland og Tyrkiet, hvor de beskæftiger tilsammen cirka 700 medarbejdere.

I alt er knap 1300 ansat i Dinex-koncernen, der har afdelinger i 16 lande.

Men målene er endnu mere ambitiøse efter, at Niels Thorborg er blevet medejer af Dinex.

De to nye partnere sigter nu efter en omsætning på to milliarder kroner.

- Jeg har fulgt Dinex' flotte udvikling igennem mange år og har stor ros til og respekt for det arbejde, der er blevet lavet. Dinex har udviklet en stærk strategi for fremtiden, og virksomheden har et unikt systemkoncept og nogle teknologier, der efterspørges i hele verden. Der er et stort potentiale, og jeg føler mig overbevist om, at Dinex kan fortsætte den stærke udvikling. Den rejse vil jeg være med på, siger Niels Thorborg.

Familiefirma

Dinex blev grundlagt i 1982 af Jørgen og Grethe Dinesen, og i 2000 overtog sønnen Torben Dinesen ansvaret som administrerende direktør.

Omsætningen toppede i 2014 med 945 millioner kroner, men med et underskud på 19 millioner kroner - dog efter fem år med overskud på i alt 175 millioner kroner.

Omsætningen har også været ramt af ustabile vinde.

I 2015 dykkede salget med 130 millioner kroner til 811 millioner, men steg i 2016 til 900 millioner.

2017-regnskabet viser en omsætning på over en milliard kroner.

Dinex-planer Dinex har de seneste år haft vokseværk som følge af virksomhedens tilstedeværelse i Europa, Rusland, Kina og USA.



Dinex er i gang med strategiplanen "Fuel for the Future", der frem til 2020 omfatter systemsalg til globale og regionale producenter som Volvo, Caterpillar, Kamaz i Rusland og Dongfeng i Kina samt forøgelse af reservedelssalget i både Europa og USA.



- Vi er for alvor begyndt at trænge igennem på det amerikanske reservedelsmarked, hvor markedsandelen af diesel partikelfiltre og diesel oxidation katalysatorer skal øges til ti procent frem mod 2020, ligesom vi netop har sat gang i serieproduktionen til den kinesiske storkunde Dongfeng, som sidder på 20 procent af det kinesiske lastbilsmarked. Derfor forventer vi et salg, der er ca. 200 -300 millioner højere i 2018 og samtidig indfri vores omsætningsmål frem mod 2020, siger Torben Dinesen.

Opbrud i Thorborg-koncern

Der er tale om en helt ny branche for Niels Thorborg, der har skiftet forretningsmæssigt fokus de senere år.

Han har meldt offentligt ud, at man har sat en proces i værk, hvor et helt eller delvist salg af detailbenet i 3C Group, der bl.a. tæller L'easy, DER og 24 Inspirationsforretninger, der er omdannet til kæden Værs'go, kan komme på tale.

Til gengæld er han gået ind i robotbranchen, hvor han har købt sig ind i Blue Ocean Robotics.

Han ejer fortsat Odense Sport & Event, der bl.a. ejer OB, Odense Congress Center og Kaj Thor Catering, samt Nørgård Mikkelsen og it-firmaet Hesehus.

Men har de senete år investeret massivt i ejendomsbranchen bl.a. i Odeon, der bliver Odenses største hotel, i ejendomsprojekter i Cortex Park og i Odense Erhvervspark ved motorvejen.

Thorborgs koncern omsatte i 2016 for 1,6 milliarder kroner, tjente 456 millioner kroner før skat og havde en egenkapital på 2,1 milliarder kroner.