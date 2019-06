Fynsk robot har reddet 10.000 ton madvarer

Pakker med hollandsk ost i skiver ruller igennem maskinen. Imens fortæller billeder på skærmen i detaljer, om emballage og label er i orden fra top til bund.

Fynske Trivison er en af de tyve virksomheder, der i næste uge deltager på Investor Summit I Odense. Virksomheden har brug for 15 millioner danske kroner for at komme ud på verdensmarkedet

- Vi har brugt tyve år på at udvikle teknologi og markedskanaler. Nu føler vi, at nu er vi klar til at trykke på speederen for alvor, fortæller Jesper Bach, der er direktør i Trivision.

Robotten kan mindske madspild markant

En af ostepakkerne sorteres fra og sendes bogstavelig talt ud til højre. På billedet kan man se en minimal skade i et af hjørnene på plastikpakken. En typisk fejl, som kan være katastrofal.

Med pakning af kød kan det for eksempel være problematisk, hvis der stikker bare en enkelt bacontrevl ud af plastikpakningen.

Robotøjnene kan se mere end det menneskelige øje med en kombination af kameraer og software. Dermed opdager man i industrien fejl i god tid og kan se, hvor i produktionen tingene halter og skal rettes op.

Robotter i fødevareindustrien Fødevareindustrien (mad, fødevarer og tobak) råder over tre procent er verdens robotter.

Antallet af robotter i industrien er i kraftig vækst og fra 2016 til 2017 steg salget af robotter til fødevareindustrien med 19 procent på verdensplan og i gennemsnit med 15 procent fra 2012 til 2017.

I Danmark stod fødevareindustrien i 2017 for 14 procent af de nyinstallerede robotter. Det placerer Danmark blandt de største indkøbere af robotter næst efter Norge.​​​​​ Kilde: World Robotics 2018 by IFR

Det betyder væsentligt mindre madspild, ikke mindst fordi industrien kan undgå at kalde varer tilbage. Den fynske robot bliver især aktuel, når FN's verdensmål om at halvere spildet under fødevareproduktionen træder i kraft .

- Hvis man kan lave en kommerciel udnyttelse af noget, der også tapper ind i de her verdensmål, så ser det rigtig spændende ud. Verdensmålene i sig selv er jo med til at vise, at det her har et stort potentiale, siger klyngedirektør i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen.

Ved at investere i teknologien, kan fødevareindustrien kvalitetssikre fødevarer og emballager, så de for eksempel undgår, at hele containere med kød bliver afvist i Kina, fordi der er et skrifttegn, der står forkert på etiketterne.

Maskinen er i brug hos store danske virksomheder som både Arla og Danish Crown, hvor den holder øje med, at gode varer ikke bliver kasseret på grund af fejl i indpakningen.

Løsningen sparer ifølge producenten omkring 10.000 tons madspild globalt, fordelt på over 25 lande hvert år.

- Det føler vi selv er er et godt bidrag. Så FN's verdensmål er slet ikke urealistisk, mener Jesper Bach.

Stort potentiale

Antallet af robotter i industrien er i kraftig vækst, og man forventer at der især bliver brug for flere robotter til at håndtere fødevarer. I fødevareindustrien er antallet af robotter steget med 19 procent fra 2016 til2017 og i gennemsnit med 15 procent fra 2012 til 2017.

- Det er helt klart et marked, som vi ser vokser nu, og som vil blive ved med at vokse, også når vi kigger fremadrettet. Vi kan også se i hverdagen, at de virksomheder, som er dygtige til at automatisere processer inden for fødevarer, de kan mærke den her vækst og har fremgang over hele linjen, fortæller klyngedirektør i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen.

Man anslår, at halvdelen af fødevareindustrien ikke bruger disse muligheder endnu. Hos emballageindustrien er det endnu færre, der har kastet sig over løsningen til at reducere fødevarespild.

For Trivision er ambitionen at eksportere til både USA og Asien. Trivision håber at få kontakt til de rigtige investorer på investormødet i Odense i næste uge.

De mangler 15 millioner danske kroner til reklame og udvikling og til at ansætte flere ingeniører i Odense.

- Vi skal udvikle på produktet, så dels på teknikersiden skal vi bruge flere. Vores maskiner bliver også produceret i Danmark og noget af det også i Odense. Så det er klart, der skal være flere hænder til det, siger Jesper Bach.