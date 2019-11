Fynsk selskab udsat for phishingangreb

Nyborg Forsyning & Service har været udsat for et phishingangreb. Det oplyser selskabet.

- Vi oplever i øjeblikket en del henvendelser fra kunder, der har modtaget en e-mail fra os, lyder det fra Nyborg Forsyning & Service.

- Hvis du modtager en e-mail, der udgiver sig for at være en faktura fra Erik Hansen fra Nyborg Forsyning, anbefaler vi, at du sletter e-mailen med det samme.

Erik Hansen er ganske vist selskabets direktør, og derfor kan e-mailen lyde troværdig.

Fakta Phishing er et internetfænomen, hvor svindlere forsøger at franarre godtroende internetbrugere eller virksomheder personoplysninger, herunder brugernavn, adgangskode, kreditkort eller netbanksoplysninger.

19.000 kunder kan være ramt

I emnefeltet står der NFS Faktura # 65780, og afsender står som eha@nfs.as.

Nyborg Forsyning beklager de gener, det har medført, og selskabet oplyser, at det er i gang med at finde en løsning på problemet.

Nyborg Forsyning & Service leverer forsyningstjenester i Nyborg Kommune via fire datterselskaber inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand. Selskabet servicerer cirka 19.000 kunder.

Sådan ser den falske fakturamail ud. Foto: Nyborg Forsyning & Service