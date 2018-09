Udvalgt af Facebook: Fynsk slankeguru håndplukket til internationalt projekt

Til daglig guider fynske Suzy Wengel om kost og sundhed. Nu er hun som den eneste fra Norden særligt udvalgt til et nyt verdensomspændende projekt.

"Suzy Wengel er med til at samle folk, bygge broer og hjælpe folk med at forbedre deres liv".

Sådan lyder de rosende ord til fynske Suzy Wengel, der mandag bliver hyldet af amerikanske Facebook for sin gruppe Sense - slank med fornuft. Det fremgår af Facebooks hjemmeside. Gruppen har i skrivende stund knap 135.000 medlemmer.

Med til hyldesten følger et nyt program fra det sociale medie, der skal forbedre den fynske sundhedsgurus fælleskaber.

- Jeg ved ikke helt præcist, hvor stort det bliver, men lidt må man glæde sig, siger fynboen. Den 8. okober skal hun til Facebooks hovedkvarter i Californien for at blive bedre til at dyrke fælleskabet.

Sense - slank med fornuft



Sense er ikke en kur, men derimod en livsstil, der passer til alle mennesker, uanset størrelse, alder og vægt. Sense er egnet til varige vægttab, men egner sig også godt til vægtvedligeholdelse.



Sense skal betragtes som en værktøjskasse, der hjælper dig til at få struktur på dine måltider. Det vigtigste værktøj i værktøjskassen er Sense-spisekassemodellen, der giver dig en skabelon for dine måltider. Sense-spisekassemodellen består af tre spisekasser, der igen består af en særlig måde at sammensætte kosten på ud fra tre-fire håndfulde mad og en-tre spiseskefulde fedtstof.

​​​​​​

Her skal hun sammen med 115 andre særligt udvalgte gennemføre et projekt, der skal samle folk. Hun har fået mundkurv på og kan derfor ikke sige meget om projektet.

- Vi får midler til at gennemføre et projekt, hvor gruppens medlemmer kommer til at få gavn af det, forsikrer hun.

- Før i tiden mødtes man i sportsklubber, kirker og lignende, fortæller Suzy Wengel og tilføjer, at Facebook i dag har overtaget den rolle.

Nu skal Suzy Wengel sammen med række andre Facebook-personligheder forsøge at samle folk i virkeligheden ved siden af grupperne på det sociale medie.

Fast arbejde

Siden 2015 har Facebook ifølge Suzy Wengel været en fast del af hendes liv.

- Facebook har konkurreret med familie og venner. Det er hårdt job, siger Suzy Wengel.

Men arbejdet har lønnet sig. I skrivende stund har hendes største Facebook-gruppe knap 135.000 medlemmer. Dertil kommer en række mindre grupper.

Ifølge Suzy Wengel er langt størstedelen af gruppens medlemmer aktive og debatterer de opslag, som gruppen er hjem for.

- Jeg har opnået at gøre det, som Facebook ønsker, vi gør, fortæller hun.

Suzy Wengel har sammen med 6.000 andre ansøgt om at blive en del af projektet. Kun 116 blev udvalgt.