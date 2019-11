Fynske bakker skal blive et mekka for mountainbikere

Landskabet med de bløde kurver, der udgør Svanninge Bakker, skal med hjælp fra engelske eksperter blive et mekka for mountainbikere.

Lørdag var de to professionelle sporbyggere Mark McClure og Gary Hampson fra Manchester i England med et hold frivillige en tur i bakkerne. Her skulle de undervise i, hvordan man med små greb kan gøre de eksisterende mountainbikespor i området attraktive for et internationalt publikum.

- Vi har kigget mere på detaljer ved de eksisterende spor for at se, hvordan vi kan forbedre sikkerheden og bæredygtigheden, så flere kan få glæde af den smukke skov, sagde Mark McClure.

Han var positvt overrasket over forholdene, der mødte ham i Svanninge Bakker.

- Sporene her er rigtig gode, særligt når man tænker på, at de er anlagt af passionerede lokale frivillige, som først nu lærer, hvordan man skal gøre det på en rigtige og holdbar måde, sagde han.

Attraktivt for turister

Bag invitationen af eksperterne fra England var Destination Fyn, DGI Fyn og Geopark Det Sydfynske Øhav. De er gået sammen om at gøre Fyn til et mountainbikemekka for både lokale og turister. Målet er, at man med viden fra kurset ved Svanninge kan udbrede og udvikle mountainbikemulighederne på hele Fyn.

- Det er altid interessant, hvor meget man i udlandet fokuserer på spor, og hvor mange turister det trækker til, sagde Jacob Pallesen, der er idrætskonsulent i DGI Fyn.

Han er også begejstret for, hvilke fordele forbedrede spor kan have for lokalmiljøet og eventuel bosætning.

- Det er også interessant, at de fortæller, at et mountainbikespor faktisk kan være med til at løfte en by, sagde han.

Snuden i sporet

Inden Mark McClure og Gary Hampson tog de frivillige med ud i bakkerne, havde de frivillige deltaget i et kursus, hvor de blev klogere på teorien bag et godt anlagt mountainbikespor.

Sporene er inddelt i farver ligesom skipister i grøn, blå, rød og sort, hvor den grønne er den letteste og sort er den sværeste. Blandt rådene fra de professionelle var, at man har øje for sikkerheden på ruterne og planlægger ruternes forløb, så de er tilgængelige for turister.

Søndag skal de frivillige omsætte teorien til praksis, når de skal arbejde på at forbedre sporene. Ifølge de frivillige er arbjedet det hele værd.

- Der er en masse fællesskab i det og følelsen af at have bygget noget, der er helt vildt fedt. Når man så kommer senere og fræser sporet igennem, og den bare sidder lige i skabet, er det helt fantastisk, sagde Kim Pliniussen, der er frivillig sporbygger og mountainbiker.