Fynske fritidsjobbere kender ikke deres rettigheder

For at sikre sig, at de unge har ordentlige arbejdsvilkår og kender deres egne rettigheder, kører Jobpatruljen hvert år ud for at besøge de unge på jobbet.

En lang række fynske arbejdspladser får i denne og i næste uge besøg af HK's Jobpatrulje, der arbejder for at sikre, at de unge fritidsjobbere ikke bliver snydt i sommervarmen.

Jobpatruljen var også på vejene sidste år, og faktisk var der 92,4 procent ud af 2.950 unge, der oplevede brud på regler eller love på arbejdspladserne.

Årets tema er sygemeldinger. Der er nemlig alt for mange virksomheder, der ikke har styr på reglerne om, at det ikke er de unge selv, der skal finde en afløser, hvis de bliver syge.

- Hver femte bliver nemlig selv sat til at finde en afløser, hvis de bliver syge, forklarer næstformand Martin Rasmussen fra HK Midt

Tunge løft ligger også ret højt på listen over overtrædelser. Man må kun løfte 12 kilo. Og det kan have alvorlige konsekvenser for unge senere i livet, mener Martin Rasmussen, der er næstformand i HK Midt.

Uvidenhed

- Det er bare ikke i orden. Der er rigtig mange unge, der ikke er opmærksomme eller er ligeglade. Det er noget af det, der er farligt ved at have fritidsjob. Man kender det selv. Man var Tarzan som ung og kunne løfte en masse ting, men det kan give store konsekvenser på ens krop senere hen i arbejdslivet, siger Martin Rasmussen.

TV 2/Fyn tog med Jobpatruljen på Midtfyn for at besøge de arbejdende unge.

- Det primære formål er at komme ud og møde en masse ungarbejdere i øjenhøjde. Jeg har selv været ungarbejder og har altid godt kunne tænke mig at vide, hvad jeg egentlig havde ret til, fortæller Emil Harndahl, der er frivillig i Jobpatruljen.

Jobpatruljen tjekker, om arbejdet lever op til de unges rettigheder. Torsdag er Jobpatruljen i området omkring Ringe.

- Der er rigtig mange unge, der ikke ved, hvad en fagforening er og hvad det går ud på. Det er min overbevisning, at det at være medlem af en fagforening er en helt elementær del af det at være på arbejdsmarkedet, siger Mads Hasseriis Hansen, der er frivillig hos Jobpatruljen.

- Det er ikke alle steder, vi kommer, der er ungarbejder på arbejde. Vi håber selvfølgelig altid, at der er en masse ungarbejdere, så vi kan få nogle gode interviews. Men der er rigtig mange gange, hvor vi kører forgæves, siger Emil Harndahl.

Alle i jobpatruljen er frivillige og de bruger to uger af deres sommerferie på at oplyse de unge. Og det betyder noget særligt for de frivillige at kunne hjælpe andre.

- Det er bare fedt at få lov til at gøre en forskel, også selvom den er lille, siger Mads Hasseriis Hansen.

- Det betyder rigtigt meget for mig. Det er noget vi skylder de unge. Jeg synes, det er sørgeligt, når de unge bliver udnyttet arbejdsmæssigt, siger Emil Harndahl.

Albert Jacobsen Eeg, der er ungarbejder i Dagli'Brugsen i Stenstrup, var en af dem, der fik uventet besøg, og det har gjort ham klogere.

- Jeg er blevet klogere på ting, man må og ikke må, når man arbejder som ungarbejder, siger han.

Hans-Christian Juhl, der er ungarbejder i Super Brugsen i Kværndrup, synes også, at Jobpatruljen gør en god indsats.

- Jeg finder det rigtig nyttigt. Der er nogle unge mennesker, som ikke ved rigtig mange af de ting, Jobpatruljen fortæller os.

Behovet for en Jobpatrulje

- Der er stadigvæk problemer med at få løn og feriepenge. Derudover er information om, hvad man skal være opmærksom på, når man har et fritidsjob, det er også rigtig vigtigt, siger næstformand Martin Rasmussen fra HK Midt.

Fakta om: Det er i år 39. gang at der køres Jobpatrulje i Danmark

Bag Jobpatruljen står LO-forbundene og især fagforeningerne HK og 3F.

Sidste år talte Jobpatruljen med 449 unge fritidsjobbere på 13 til 17 år på Fyn.

I 2017 fandt Jobpatruljen på Fyn ud af, at 24,7 procent løftede mere end de måtte.

Jobpatruljen taler med omkring 3.000 ungarbejdere årligt Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob, og tjekker hver sommer løn- og arbejdsforhold.

- Generelt behandler arbejdspladserne ungarbejderne rigtig pænt. Det er de færreste, der gør noget, der er forkert.

Jobpatruljen består af unge mennesker, som tager ud og taler med andre unge. Og netop unge, der møder unge er en god kombination, hvis man spørger de to frivillige.

- Det er godt, fordi der er nemmere for unge at tale med unge. De er bedre til at betro sig til nogle på deres egen alder, siger Martin Rasmussen.

Jobpatruljen taler cirka med 3.000 unge hvert år og kører rundt på virksomhedsbesøg om sommeren.