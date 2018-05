Fynske landmænd fejrer kødkvæget

Søndag fejrer fynske landmænd kvæget. En række kvægavlere byder indenfor eller udenfor til et besøg ved deres kvæg.

Søndag markerer en række fynske kvægalvere, at det er Kvægets Dag. Foreningen Dansk Kødkvæg har gennem mange år inviteret befolkningen indenfor en gang om året, dette blev nedlagt for 2 år siden. Men de fynske kvægavlere holder fast i traditionen.

- Der er muligt at opleve vidt forskellige ting på hver enkelt besætning, nogen steder er der en utrolig smuk natur som ikke ses hver dag, andre steder er der aktiviteter for børn. Nogle steder kan man købe sin middagsmad, kaffe og kage eller is, fortæller Jytte Schaldemose, der er formand Fynsk Kødkvæg.

Sidste år havde ti kvægavlere åbent deres besætning med mange forskellige aktiviteter til glæde for de besøgene, og i år er der 13 besætninger, som inviterer indenfor.

Passer på naturen

Der er muligt at møde kvæg af forskellige racer som Galloway, Skotsk Højlandskvæg, Hereford, Dexter og Angus kvæg.

- Nogle steder er gårdbutikken åben med noget for enhver smag, men det bedste af det hele er at se, hvordan kødkvæg i Danmark lever i pagt med og passer naturen, fortæller Jytte Schaldemose.

Der er åbent for besøg søndag den 27. maj 2018 fra klokken 10 til 16. Se mere om, hvor de åbne kvægbesætninger er her.

- Nyd de smukke dyr og naturen på nært hold og hør bondemanden fortælle om dagligdagen med kødkvæg, og hvordan kødkvæg passer og beriger naturen, lyder det fra Jytte Schaldemose.