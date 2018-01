Fynske voldtægtsofre må vente over tre måneder

Akutte voldtægtsofre har førsteprioritet på Center for Voldstægtsofre. De såkaldte senhenvendere må vente over tre måneder for at få hjælp.

Voldtægtsofre som ikke henvender sig til Center for Voldstægtsofre kort efter overgrebet - de såkaldte senhenvendere - venter i op til 12 måneder før de kan få hjælp.

I Odense er ventetiden nede på godt tre måneder. Her er ansat to psykologer til tage sig af både de akutte ofre og senhenvenderne, men ambitionerne på sigt er at få tilført flere ressourcer.

Det siger Bjarne Rønde Kristensen, ledende overlæge Gynækologisk Obstretisk Afdeling, hvorunder Center for Voldtægtsofre hører:

- Vi prøver at gøre det så godt som muligt med de midler der nu engang er bevilget på landsplan, siger Bjarne Rønde Kristensen, og oplyser, at der i øjeblikket arbejdes på, at ensrette retningslinjerne for hele landet.

Det er bare frustrerende, at vi ikke har ressourcerne til at tage dem ind hurtigt nok Ulla Bonde Van Zwol, overlæge på Center for Voldtægtsofre i Odense

Derefter kan der blive tale om, at man fælles søger flere midler.

- Vi prioriterer de akutte patienter. De skal behandles akut og have den umiddelbare hjælp, forklarer Bjarne Rønde Kristensen.

Læs også Landsret skærper straf: Voldtog kvinde i garage

Læs også Dømt for voldtægt af sovende kvinde

De patienter - som oftest er kvinder - som henvender sig længe efter overgrebet har et andet behov:

- Når først ofret har fundet mod til at henvende sig, er det, fordi det er blevet en så stor belastning, at man har brug for hjælp. Der vil vi selvfølgelig gerne kunne give hjælpen med det samme, men vi er nødt til at bruge ressourcerne bedst muligt.

Ofret betragtes som senhenvender, når det henvender sig mere end en måned efter, at voldtægten har fundet sted.

Odense er hurtigst

Mens ventetiden i Odense er lidt mere end tre måneder, er ventetiden for senhenvendere i Aarhus 12 måneder, i Aalborg er ventetiden tre-fire måneder og i København er der syv måneders ventetid.

Indtil 2014 var der en øvre tidsgrænse for, hvornår man kunne henvende sig på centrene.

Den grænse blev fjernet i 2014, og det betyder, at personer, der er blevet voldtaget tidligere i livet, nu kan søge hjælp flere år efter, voldtægten har fundet sted.

Alene i Odense, Aarhus og København var der sidste år 232 senhenvendere - det er mere end dobbelt så mange som i 2014, skriver TV 2.

Frustrerende

- De seneste år har der været et stort fokus - både i medierne, og i kampagner - på voldtægter. Det er positivt, at flere henvender sig. Det er bare frustrerende, at vi ikke har ressourcerne til at tage dem ind hurtigt nok, siger Ulla Bonde Van Zwol, overlæge på Center for Voldtægtsofre i Odense, til TV 2.