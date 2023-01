Den russiske forbindelse: "Uldent" rederi sejlede kul til Fyn

100.000 tons kul, der skulle erstatte russisk naturgas og komme fra Sydafrika, er måske alligevel fedtet ind i Rusland.

Det har givet politikerne i Odense Kommune løftede øjenbryn, efter at Fyens Stiftstidende har afdækket, at det cypriotiske rederi Raduga, der har leveret kul til Fjernvarme Fyn, har russiske forbindelser.

I efteråret 2022 fik Fjernevarme Fyn, der ejes af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, leveret de mange tons kul. Bestillingen på kullene blev besluttet i foråret 2022, fordi man ikke ville fyre med russisk naturgas efter Putins invasion af Ukraine.

Kullene er hentet fra Sydafrika, men i ugerne inden leverancen til Fjernvarme Fyn var den cypriotiske slæbebåd Raduga Proton særdeles aktiv i flere russiske havne, blandt andet kulhavnen Vysotsk i Rusland, viser en kortlægning af skibet, som Fyens Stiftstidende har foretaget via Marine Traffic.

Økonomiudvalget orienteret

Skibets færden og kullenes herkomst er nu blevet undersøgt af Fjernvarme Fyn, for både Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Søren Windell (K) har tydeligt tilkendegivet, at Odense Kommune ikke på nogen måde vil støtte Putins Rusland.

Derfor er Økonomiudvalget tirsdag blevet orienteret af Fjernvarme Fyn om sagen.

- Det gav mig i hvert fald anledning til at få en redegørelse fra Fjernvarme Fyn, og det har vi fået, fordi vi er meget optaget af, at vi ikke skal kanalisere penge til den russiske krigsmaskine, og det gør vi heller ikke. Det gør Fjernvarme Fyn heller ikke, fordi skibet har været anløbet russiske havne, før det fragtede kul fra Stigsnæs og over til Fynsværket, siger Peter Rahbæk Juel.

- Det giver altid anledning til bekymring, når man ser et land, (Rusland, red.) der er sanktioneret, også opererer med kul, men vi skal ikke være bekymrede for, om det kul, vi har fået nu er russisk, og vi skal heller ikke være bekymrede for, om vi har brugt kommunale penge og puttet dem ind i Rusland. Det har vi ikke, siger Søren Windell.

Uldent i kanten

Rederiet Raduga hører hjemme på Cypern, men direktøren er tidligere sovjetisk statsborger, og vicedirektøren er nævnt i forbindelse med de såkaldte Panama Papers, der afslører, hvordan rige mennesker har penge i skattely.

Men det er man opmærksom på fra odenseansk side, lyder det fra Søren Windell, der kalder selskabet for uldent i kanten.

- Og der er også en af dem, (vicedirektøren i Raduga, red.) der har ændret navn i forbindelse med en hvidvaskskandale. Så det er et selskab, der ikke er lige så rent som nogle af de andre rederier, vi kender til, så det er der opmærksomhed på, siger Søren Windell.

Peter Rahbæk Juel, er alt så i skønneste orden efter din bedste overbevisning?

- Det er det i forhold til, at Fjernvarme Fyn ikke kanaliserer penge til den russiske krigsmaskine. Men det her er også et eksempel på, at verden er er alt andet end sort/hvid, når det handler om at skulle leve op til internationale sanktioner og undgå at støtte nogen, der begunstiger skattely, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Og i det hele taget agerer i en verden, hvor der er et Rusland, der fører krig og også fylder meget på energimarkedet. Så skal man se sig rigtig godt for, og det skal man hele tiden. Det har jeg tillid til, at Fjernvarme Fyn har øjnene åbne for, for det er også noget, vi går meget op i som kommune, siger borgmesteren.

Energi i en krisetid er i det hele taget en kilden størrelse. Johnny Hansen fra Tommerup får ikke lov til at søge om den supplerende varmecheck, selvom han er berettiget og ikke fik i første omgang på grund af en registerfejl.