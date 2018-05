Fyret instruktør: Symfoniorkesteret har taget for stor opgave

Odense Symfoniorkester står foran enorm operaopgave. Tre uger før premieren blev instruktøren fyret. Hun mener, at symfoniorkestret har påtaget sig en for stor opgave.

Annechien Koerselman havde ikke regnet med at være tilbage i Holland allerede, men opholdet i Odense blev brat afkortet.

Den 42-årige instruktør havde ansvaret for Odense Symfoniorkesters enorme opsætning af Wagners operaserie "Nibelungens Ring", der samlet set har et budget på 16 millioner kroner.

Hun blev fyret den 2. maj, kun tyve dage før premieren. Egentlig var hun bundet af en tavshedsklausul i afskedigelsesaftalen, men den anser hun for at være ophævet af Odense Symfoniorkesters musikchef.

- Finn Schumacker har udlagt sin version af historien i en avis, og det har jeg ikke kunnet give et modsvar til. Det vil jeg gerne nu, siger hun.

Ifølge den hollandske instruktør var symfoniorkestrets organisation slet ikke gearet til at opføre så stor en operaproduktion.

- Det var meget, meget svært at arbejde i en organisation, der vil opføre en fuld operaopsætning, men som ikke ved, hvordan det skal gøres, siger Annechien Koerselman til TV2 /Fyn.

Kæmpe produktion

Wagners opera-serie "Nibelungens Ring" varer i alt 16 timer og er fordelt på fire aftener.

Den ene af aftenerne varer fem timer - med pause, mens den første aften varer to og en halv time - uden pause. Det er altså et værk, der stiller krav til både publikum og de medvirkende.

Odense Symfoniorkester har valgt at opføre "Ringen" i fuld opsætning, det vil sige med kulisser, kostumer, skuespil og effekter.

Orkestret er udvidet til at være på 92 musikere, og på scenen medvirker 30 sangere og cirka 30 kormedlemmer. Og så skal der cirka 30 mennesker til bag kulisserne for at styre teknik, kulisser og så videre.

- Det kan simpelthen ikke blive større. Både fysisk og mentalt er det en kraftpræstation, som orkestret er ude i her, forklarer musikchef Finn Schumacker.

Ikke klar til det

Ifølge Annechien Koerselman var operaarbejdet så uvant for symfoniorkestrets organisation, at hun selv måtte påtage sig mange opgaver, der slet ikke var hendes.

- Da jeg startede, var der kun lagt orkesterprøver. Og jeg spurgte, hvornår jeg så skulle instruere. Jeg kan ikke instruere, når orkestret spiller, det havde de helt overset. Jeg var nødt til at lægge et meget stramt program, for der var ikke afsat tid til sangprøver. Så det endte med, at jeg var nødt til at starte klokken ti og øve helt til klokken 21. Og bagefter måtte jeg tage mig af lyssætning frem til midnat, fortæller Annechien Koerselman.

Det var meget, meget svært at arbejde i en organisation, der vil opføre en fuld operaopsætning, men som ikke ved, hvordan det skal gøres Annechien Koerselman, fyret fra at have ansvaret for Odense Symfoniorkesters opsætning af Wagners operaserie "Nibelungens Ring"

I det hele taget oplevede Koerselman, at mange af de involverede ikke var dygtige nok til deres opgaver.

- Der var mange i sceneområdet, der ikke var vant til at arbejde med opera. For eksempel havde jeg en assisterende sceneansvarlig, som også skulle tage sig af rekvisitter. Men hun anede ikke, hvordan det fungerede. Hun kunne ikke engang læse noder. Der skulle også have været en lystekniker, der kunne programmere lamperne. Han var efter sigende ekspert, men han havde ikke prøvet det før. Så i stedet måtte min lysdesigner tage sig af teknikken, og så stod jeg uden lysdesigner, siger den fyrede instruktør.

En nødvendig fyring

Odense Symfoniorkesters musikchef Finn Schumacker mener, at fyringen var nødvendig.

- Annechien Koerselman havde en fantastisk vision for "Ringen", men vi kunne bare konstatere, at vi fik ikke de resultater på scenen, som vi var blevet enige om. Vi har brug for, at de folk, der er på scenen, i orkestergraven og bag scenen, allesammen yder deres bedste. Og faktisk også lidt mere. Og det er dét, som Solfaghari kan og som vi savnede lidt før.

Straks efter fyringen blev den tysk-iranske instruktør, Jasmin Solfaghari, ringet op af Finn Schumacker og spurgt, om hun ville overtage instruktørjobbet.

Hun har erfaring med opsætning af dele af "Nibelungens Ring" fra Deutsche Oper i Berlin. Hun havde netop afsluttet et instruktionsforløb og en premiere, så der var et hul i kalenderen indtil juni. Det blev et ja tak og en hurtig afgang til Odense.

- I min 27-årige karriere, er det her den største udfordring, jeg har taget imod. At komme til Odense. Det bliver jeg nødt til at sige, siger Jasmin Solfaghari med et smil.

Hun er overbevist om, at "Nibelungens Ring" nok skal blive klar til første publikumsaften den 22. maj.

Selvom Annechien Koerselman er ærgerlig over, at tingene kørte skævt i Odense, håber hun det bedste for forestillingen.

- Jeg håber selvfølgelig, at produktionen bliver en succes, siger hun.

Herunder kan du se et tv-indslag om dramaet bag operaopførelsen i Odense: