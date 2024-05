Staten spæder til med flere penge - slotsprojekt til halv milliard endelig faldet på plads

Nederlaget er forældreløst, en sejr har mange fædre, siges det.

Og der var da også mange glade politikere til stede i Nyborg, da kulturminister Jakob Engel-Schmidt i dag kunne afsløre en afgørende sejr i kampen for at få slotsprojektet finansieret og byggeriet gjort færdigt.

Projektet har fået sin egen anlægslov – 14 år efter at ideen til en restaurering og delvis genopførelse af slottet blev undfanget.

Og nu er der også penge til at få slots-byggeriet gjort færdigt.

Ud over de 143 millioner kroner, der er brugt på forundersøgelser og renovering af hovedbygningen afsættes der nu yderligere 327,6 millioner kroner.

Det vil sige, at slotsprojektet sammenlagt kommer til at koste 472 millioner kroner.

Staten finansierer sammenlagt projektet med 138 millioner kroner, Readania og A. P. Møller Fonde med 131 og 130 millioner kroner, mens Nyborg Kommune bidrager med godt 73 millioner kroner.

Årevis af trængsler

Som i mange eventyr skulle projektet gå så grueligt meget ondt igennem.

Finansieringen til et projekt på 320 millioner kroner var ellers langt hen ad vejen på plads med støtte fra staten, Nyborg Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden, da fire foreninger klagede over indgrebet i det fredede slotsområde.

Et flertal på 4-3 i Miljø- og Fødevareklagenævnet satte en stopper for projektet - en afgørelse, der ikke kunne ankes.

I stedet besluttede et flertal i Folketinget at ændre museumsloven, så det bliver lettere at få dispensationer i særlige tilfælde, der omhandler formidling og tilgængelighed af fortidsminderne.