Gade i Odense spærres på grund af fodboldkamp

Når OB og AGF spiller superligakamp på Odense Stadion lørdag eftermiddag, ventes op mod 10.000 tilskuere at overvære kampen.

Op mod 1.200 AGF-fans ventes ifølge Fyns Politi at komme til Odense i løbet af eftermiddagen. De kommer til at være i en særlig fanzone i Nørregade, som derfor vil være spærret mellem Østre Stationsvej og Asylgade tæt på Odense Banegård Center.

- Vi regner med, at mange AGF-tilhængere ankommer med tog til Odense Banegård omkring middag. Herfra bevæger de sig direkte til fanzonen i Nørregade. Når de går fra fanzonen til stadion, vil de blive fulgt af politiet, siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Fyns Politi.

Fanzonen vil være etableret fra klokken 12 til 15 og være udelukkende for AGF-fans. Kampen begynder klokken 16.

Synligt politi i gaderne

Som ved tidligere lejligheder vil Fyns Politi også være synligt til stede i gadebilledet både før, under og efter kampen.

- Vores letgenkendelige dialogbetjente i de gule veste vil også på lørdag være synlige. Vi har ikke nogen underretninger om uro eller lignende i forbindelse med kampen, og vi håber, at de mange fodboldfans får en festlig og fornøjelig dag og aften i Odense, siger Lisbeth Fried.

Til lørdagens kamp vil OB’s officielle fanklub, De Stribede, i øvrigt hylde afdøde Kim Larsen. Fanklubbens bestyrelsen opfordrer i et facebookopslag alle fans til at synge med på Kjukken-klassikeren “Her i Odense”, der traditionen tro spilles et kvarter før kampstart. Også spillerne hylder den tidligere Gasolin’-forsangeren ved at spille med sørgebind.

OB-træner: Væld af følelser

OB ligger på nuværende tidspunkt nummer ti i Superligaen, hvor AGF er nummer fire.

Der er lagt om til traditionskamp mellem to gamle klubber, og det ser OB's træner frem til.

- OB og AGF er to store traditionsklubber med masser af historik. Der er et væld af følelser mellem de to klubber, især efter AGF sidste år sendte os på sommerferie med den tredje indbyrdes sejr i streg. Så der venter et tæt opgør, og der kommer masser af tilskuere. AGF plejer at komme med en del tilskuere, og jeg har også hørt, der kommer rigtig mange fra Odense. Så det bliver fedt at spille en kamp for rigtig mange mennesker på vores hjemmebane, og forhåbentlig får vi den sejr over AGF, som vi hungrer efter, siger Jakob Michelsen.