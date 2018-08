Gaderøveri: Hit med pungen eller du ryger i åen

En 25-30-årig mand begik lørdag morgen røveri ikke langt fra domhuset i Odense.

En 23-årig mand fra Odense valgte at udlevere sin pung og en pakke smøger, da han lørdag morgen klokken 04.20 blev udsat for et gaderøveri på Albanigade i Odense.

Den 23-årige blev holdt op af røveren ikke langt fra domhuset, hvor en 25-30-årig mand hiver fat i ham i. Manden truer med at smide ham i åen, hvis ikke han udleverer sin pung, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede.

Politiet holder nu udkig efter en 25-30-årig mand. Han beskrives som 170 til 180 centimeter høj, mellemøstlig af udseende, lys i huden og med kort sort hår. På gerningstidspunktet var han iført sorte bukser og en grå og sort hættetrøje.

Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.

Læs også Udrykning til marcipanfabrikken: To unge mænd slog alarm