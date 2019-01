Anitta fra X Factor: Growler til dødsmetal, men lever af kirkesang

Anitta Soliz Nielsen kan det der med at growle. Growling er en sangteknik, der kendes fra dødsmetalgenren, hvor man synger med en mørk, rå og brølende stemme.

Anitta bor i Tommerup Stationsby, og for tiden er hun aktuel i TV 2-programmet X Factor, hvor hun growler med sin dystre vokal.

Men Anitta Soliz Nielsen kan også noget helt andet. Hun er uddannet kirkesanger og arbejder blandt andet i Søndersø kirke, hvor hun synger til både bryllupper og begravelser.

- Når jeg synger i kirken med min klassiske sang, er jeg med til at hjælpe folk i kirken. Om søndagen er det selvfølgelig gudstjeneste, men det primære arbejde er bisættelser, babysalmesang og bryllupper. Så er jeg med til at være folks stemme, hvor de måske ikke selv har nogen. Enten fordi de ikke kan synge, eller fordi de er for kede af det til en bisættelse. Så kan jeg være deres ord og deres stemme, og det gør mig glad, at jeg kan hjælpe dem med det, siger hun.

Synger for babyer og gamle

Torsdag formiddag sang Anitta Soliz Nielsen for både babyer og beboere på Vesterbo Plejecenter i Søndersø, hvor det igen er den klassiske stemme, hun gør brug af.

En diametral modsætning til det, hun optræder med i X Factor.

- Ja, det er meget anderledes end det, jeg laver med mine bands og i X Factor, men for mig er det musik det hele. Her har jeg én gruppe mennesker, jeg kan hjælpe, og med metalmusikken er det en anden type mennesker, jeg hjælper, siger Anitta Soliz Nielsen.

Håber på at gå videre i X Factor

Anitta Soliz Nielsen uddannet til at synge klassisk, og hun faldt over dødsmetal og growl-sang ved et tilfælde, da hun klikkede på en You Tube video.

- Jeg hørte et band, der hedder Arch Enemy, der er de største lige nu med en kvindelig sanger. På det tidspunkt sang jeg kun klassisk og havde aldrig hørt metalmusik. Jeg faldt over videoen og hørte det og slukkede med det samme. Jeg tænkte, det er ikke noget for mig. Men så blev jeg nysgerrig. Hvordan kunne hun gøre det her (growle, red.) i en hel koncert uden at miste stemmen. Og så fik jeg bare gåsehud, og jeg skulle bare lære det her.

Nu growler hun i hele to bands, Blindheart og Nord, og hun håber, at hun også får lov til at growle videre i den bedste sendetid.

- Det kunne selvfølgelig være rigtig fedt, hvis vi fik lov til at komme videre i X Factor, fordi X Factor er kendetegnet ved at være main stream, der kun vil have det helt normale, så det ville være rart, hvis der kommer nogle lidt skæve typer ind også, siger Anitta Soliz Jensen.

Growl kræver sangteknik

For det utrænede øre kan kan growlvokalen lyde som om, man bare står og laver nogle dyriske lyde, men Anitta Soliz Nielsen understreger, at det kræver teknik at growle.

- Hvis almindelige menesker ville forsøge at gøre det, ville de måske kunne få én lyd ud to gange, og så ville de miste stemmen. Man bruger de samme teknikker som i den klassiske sang med den samme støtte, (fra mellemgulvet, red.) så der er meget øvelse i det, og det er ikke for alle.

Anitta Soliz Nielsen ved ikke, om det er den klassiske skønsang eller den djævelske growl, der ligger hendes hjerte nærmest.

- Åh, jeg kan ikke vælge. Det er det samme som at vælge, hvilket barn man bedst kan lide, så det jeg kan ikke. På den her måde, hvor jeg arbejder i kirken og står på metalscenen, får jeg brugt alle dele af min personlighed, og det er bare rart, siger hun.