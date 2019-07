Grundstødt fragtskib forsøgt trukket fri uden held

Lørdag morgen omkring klokken fem stødte fragtskibet på grund i Lillebælt ud for Assens. Skibet har siden ligget stille. Lørdag aften forsøgte man at trække det fri med bugseringsbåden Obelix, men uden held.

- Det står så hårdt på grund, at man ikke kan hive den fri, siger Ove C. Eriksen, der er direktør i DBB Salvage A/S, som ejer Obelix. DBB står for Dansk Bjergning og Bugsering.

Obelix forsøgte af tre omgange at trække det 111 meter lange fragtskib fri mellem klokken 19 og 21.

Skibet er ladet med...

Fragtskibet, der tilhører det tyske rederi Hermann Lohmann Shifffahrt, er lastet med træpiller, og det var i gang med at fragte dem fra Pärnu i Estland til Kolding, da det omkring klokken fem stødte på grund syd for den lille ø Baagø i Lillebælt.

En del af lasten skal nu muligvis af skibet, før det kan trækkes fri.

Læs også Fragtskib gået på grund ud for Assens

Det afhænger dog af, hvad rederiet og forsikringsselskabet finder frem til, men Ove C. Eriksen fortæller, at man hos DBB Salvage A/S også er blevet bedt om at give en pris på, hvad det ville koste at aflaste fragtskibet Felix.

Miljøskib ligger på vagt

Da der ikke er tale om en redningsaktion, har det danske søværn ikke noget med operationen at gøre. Dog har man et miljøskib liggende tæt ved fragtskibet i tilfælde af, at der skulle ske læk i forbindelse med at skibet bliver trukket fri.

Det fortæller den vagthavende befalingsmand hos Forsvarets Operationscenter.

Ove C. Eriksen fra DBB Salvage A/S forventer ikke, at der bliver taget nogen beslutninger om den videre proces før tidligst i morgen, fortæller han til TV 2/Fyn.

Læs også Gæster strandet på fynsk ø efter færgeproblemer: - Det er problematisk