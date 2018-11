Har du styr på forskudsopgørelsen: Svendborgensere betaler oftest restskat

Tirsdag er forskudsopgørelsen for 2019 klar, og det kan betale sig at udfylde den korrekt. Det ved de på Langeland, der er den fynske kommune, hvor borgerne er bedst til at undgå restskat.

For det er nu, du kan afgøre, om der vanker skattesmæk, penge tilbage eller om det hele går i nul til næste år, når du fra tirsdag på Skats hjemmeside får adgang til din forskudsopgørelse for 2019.

Og det er en god idé at tjekke, om dine oplysninger er rigtige.

- Det er især vigtigt at tjekke forskudsopgørelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i ens liv. For eksempel kan en ny bolig betyde nye renteudgifter og ejendomsværdiskat. Et nyt job kan betyde mere i løn og ændret kørselsfradrag. Hvis man ikke får tjekket og eventuelt ændret sin forskudsopgørelsen, kan man ende med en restskat, man ikke havde forudset, forklarer Lotte Dige Toft, der er kontorchef i Skattestyrelsen, til styrelsens hjemmeside.

Dygtige langelændere

I de ti fynske kommuner er det langelænderne, der er bedst til at udfylde forskudsopgørelsen. I foråret oplevede alene 20,7 procent af borgerne i Langeland Kommune at få besked om, at de skulle betale restskat.

Omvendt bør borgerne i Svendborg Kommune tjekke forskudsopgørelsen ekstra grundigt. Sidste år endte 28,4 procent endte med en restskat, hvilket gør kommunen til den med sjetteflest borgere med restskat i hele landet.

Skattestyrelsen modtager en lang række oplysninger til forskudsopgørelsen automatisk, men har dog ikke alle nye oplysninger. Derfor er det især vigtigt at tjekke forskudsopgørelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i ens liv, som for eksempel:

Nyt hus – fradrag for renteudgifter og betaling af ejendomsværdiskat

Nyt job, hvor lønnen stiger eller falder

Ny vej til arbejde, så kørselsfradrag ændres

Ny udlejning af bolig

Nyt firma

Skilsmisse

- Hvis man har ændringer eller tilføjelser til forskudsopgørelsen, så kan man rette forskudsopgørelsen med det samme. Hvis tallene stemmer, og der ikke mangler noget, så behøver man ikke gøre noget, siger Lotte Dige Toft.

Kan ses fra januar

Årets første lønseddel, januar-lønnen, er der, hvor man første gang kan se konsekvensen af forskudsopgørelsen. For nogle kan det betyde tusinder af kroner i forskel.

Derfor er det vigtig allerede nu at tjekke, om forskudsopgørelsen er korrekt.