Torden i gaderne: Motorcykelentusiaster indviede nyt Harley Davidson arkiv

Man skulle næsten tro, at der var en meget lokal tordenbyge over Ringe lørdag eftermiddag.

I hvert fald var der drøn på lyden, da op mod 150 motorcykler af mærket Harley-Davidson fyldte torvet i den midtfynske by.

Og det var ikke bare for sjov, at de mange motorcyklister fra hele Danmark havde taget turen til Fyn. De havde nemlig noget at fejre.

Har samlet siden halvfemserne

Tilbage i halvfemserne gik den daværende næstformand for Harley-Davidsonklubben i Danmark Robin Harbo i gang med at samle på en masse af klubbens papirer og andre sager. I 2002 oprettede han så et rigtigt arkiv, hvor han også fik fat i materiale fra København.

I mange år har arkivet befundet sig hjemme i Robin Harbos private hjem, men nu har det skiftet lokation.

Michael Holtze Rasmussen har overtaget arkivet og de mange gamle klubting er flyttet til Algade i Ringe.

Derfor havde de mange Harley-Davidson-entusiaster taget turen til Fyn, for at indvie det nye arkiv, og selvom Robin Harbo er en smule vemodig ved at afgive sit arkiv, så er han også tilfreds med den nye placering.

- Jeg synes, det er i gode hænder, så jeg har det okay. Ting har sin tid og jeg har haft min tid, så det skal videre, siger han.

Formanden for Harley-Davidson-klubben er da også glad for, at arkivet stadig er tilgængeligt.

- Når man nu har gjort sig så umage og samlet de første klubblade fra dengang, det blev trykket på en spritdublikator, hvor klubben kun havde et par hundrede medlemmer til i dag, hvor vi er over 6.000 fordelt i hele Danmark, så er det vigtigt for os, at vi bevarer det, siger formand Jonas Hjort.

Arkivet har ikke åbent hver dag, men efter aftale og ved særlige lejligheder.