Efterårsferie-trafik: Her er tidspunkterne, du skal undgå at rejse på

Masser af fynboer skal på efterårsferie, og det betyder, at man skal forvente tæt trafik på vejene på Fyn. Det er især motorvejene vestpå, der bliver ramt af mange trafikanter.

Læs også Shoppevej udfordret af arbejde i efterårsferien

Det er især den første lørdag i skolernes efterårsferie, at du skal være opmærksom. Her skal du forvente mange biler på vejene, tæt trafik og stor risiko for kødannelser.

Trafikken bevæger sig hovedsagligt vest på ad Fynske Motorvej.

Når danskerne skal hjem igen, er der samme problem også primært lørdag. Derfor anbefaler Vejdirektoratet, at man orienterer sig om trafikken, inden man tager afsted. Derudover skal man lytte til trafikmeldinger eller få sidemanden til at tjekke trafikken på Vejdirektoratets app under rejsen.

Hvis man påtænker at rejse til Tyskland i efterårsferien, skal man også være opmærksom på ekstra trafik. Især grænsekontrollen kan skabe køer.

Er du så en af de fynboer, der ikke tager væk fra Fyn i efterårsferien, så kan du se frem til en uge med færre biler på vejene og mindre trafik.