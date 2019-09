Hjertepatienter cyklede selv til OUH

Flere af dem kender Odense Universitetshospital, OUH, som patienter, fordi de har haft problemer med hjertet, men søndag var deres tur til sygehuset en positiv oplevelse. Også selv om de havde en aftale med to af OUH’s hjertelæger.

Det var Hjerterytterne fra Team Esbjerg, der havde pitstop foran hospitalet på deres fire dage og 500 kilometer lange cykeltur, der går fra Glejbjerg i Vestjylland til Bogense, videre til Odense og Sydfyn for så at træde i pedalerne til Als, Flensborg, Tønder, Rømø og endelig hjem til Esbjerg tirsdag den 3. september.

Holdet kører turen for at samle penge ind til Hjerteforeningen, og fordi flere af rytterne selv har haft problemer med hjertet, var det oplagt, at det var den forening, der skulle støttes.

- Jeg har selv haft hjerteflimmer og har fået stød to gange, og min mor er blevet opereret i hjertet på OUH, og da jeg hørte de manglede en holdkaptajn, syntes jeg, at det var en god indgangsvinkel til det, fortæller holdkaptajn Hans Peter Fyhn fra Hjerterytterne, der tidligere har kørt for andre velgørende cykelhold.

Og hjertekirurg Søren Bak fra OUH var glad for at tage imod de vestjyske ryttere.

- Vi har haft fingrene i nogle af cykelrytterne, og det er jo herligt at se folk have det godt ude i samfundet. Normalt ser vi jo ikke patienterne, når det går godt efter den uge, de er hos os efter hjerteoperationen. Så det er herligt at se, at det er rigtige mennesker vi har med at gøre, siger han.

Søren Bak støtter også ideen om, at tidligere hjertepatienter hopper på cyklen og motionerer.

- De fleste kan holde til det hjertet kunne holde til inden. Vi har kun det ene hjerte, så det gælder om at passe på det og så reparere det, når det har skader.