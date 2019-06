Killinger efterladt i kostald: Højsæson for dyr i nød

Sommeren er højsæson for dyr på internaterne, og det er især katte og killinger, der har brug for hjælp.

- Antallet af efterladte killinger er meget stigende i juni, bare den seneste uge har vi modtaget 70 katte, som primært er killinger i nød, siger Katerina Egelund, der er souschef hos Dyrenes Beskyttelse på Fyns Internat i Middelfart.

Søndag formiddag kom fem efterladte killinger til Fyns Internat, kun seks uger gamle i en kostald i det nordøstlige Odense.

Hunkat med stor sår-knude, der skulle fjernes. Pelsen var så filtret at Fyns Internat måtte klippe den helt af. Foto: Fyns Internat

- Det største problem er at kattene ikke bliver neutraliseret. og der er alt for mange uønskede katte og killinger på denne tid af året. Det er massivt, så mange der kommer ind.

Kattens cyklus er grunden til, at det netop er nu, der er travlt for internatet.

- Katte kan få flere kuld hen over sommeren, og hvert kuld kan være på mange killinger. Mange af dem er uønskede, når de bliver født, og ingen vil tage sig af dem. Derfor er der nogle mennesker, der vælger at skille sig af med dem, for eksempel ved at efterlade dem i en papkasse, hvilket er helt uacceptabelt, forklarer Katerina Egelund.

Neutraliser dit kæledyr

I stedet for at efterlade dit kæledyr i naturen, i en papkasse eller pose et tilfældigt sted, opfordrer Katerina Egelund til at tage ansvar.

Fakta om neutralisering: Neutralisering er den overordnede betegnelse, der dækker over de to indgreb, kastration og sterilisation, som henvender sig til henholdsvis han- og hundyr.

- Når man får anskaffet sig et dyr, har man pligt til at tage sig af det. Især for kattenes vedkommende er det vigtigt at få dem neutraliseret, så én ikke bliver til syv eksempelvis, siger hun.

Dyrenes Beskyttelse oplever hvert år, at kæledyr bliver efterladt i naturen, hvor deres chance for at overleve er begrænset.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at man efterlader dyr i naturen på den måde, som vi oplever. Dyrene vi finder i papkasser og andre steder i naturen er ofte dehydreret og stresset og nogle dør også af det, siger Jens Jokumsen, der er chef for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse

1.300 efterladte katte på Fyn sidste år

Sidste år modtog Fyns Internat 1.300 katte, og dem var der ikke plads til.

- Vi har en masse frivillige plejefamilier tilknyttet, som hjælper til. Kattene her kommer ud og bor ved en af plejefamilierne til de er 12 uger gamle, og så kan de komme retur, så vi kan finde nye hjem til dem.

Hankatten på billedet har mange sår, dårlig mund og knækkede tænder, da Fyns Internat fandt ham. Foto: Fyn Internat

For at komme problemet til livs sætter Dyrenes Beskyttelse fokus på området.

- Vi oplyser, kommende katteejere og andre ejere om, hvilket ansvar der hører med at have et kæledyr, siger Jens Jokumsen.

- Du kan altid ringe til internatet og høre, om der er noget, vi kan hjælpe med. Hvis vi har plads og kapacitet til det, tager vi imod private katte, hunde og kaniner, slutter Katerina Egelund.