Ikke med på træningslejr: Er Edmudsson færdig i OB?

OB tager kun spillere, som har fokus på forårets kampe, med på træningslejr i Spanien. Sten Grytebust ankommer efter familieforøgelse.

Når OB-truppen fredag sætter kursen mod træningslejr i Spanien, bliver det uden den færøske offensivspiller Joan Simun Edmundsson.

OB har besluttet at lade Joan Simun Edmundsson blive hjemme i Odense, så han kan være klar til at handle hurtigt, hvis der opstår mulighed for et klubskifte.

Joan Simun Edmundsson og OB har i en periode forhandlet om en kontraktforlængelse, men den færøske spiller har givet udtryk for, at han ønsker at forlade klubben, skriver Ob.dk.

Den trup der sætter kursen sydpå, består ifølge Ob.dk udelukkende af spillere, der har hundrede procent fokus på forårets opgaver.

Sten Grytebust venter på familieforøgelse

Dog ankommer målmand Sten Grytebust til træningslejren med forsinkelse. Sten Grytebust venter familieforøgelse, og planen er, at han slutter sig til træningslejren, når de familiære omstændigheder tillader det.

