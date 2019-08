1.250 kilometer til vands: - Jeg bliver helt rørt, når jeg tænker tilbage

Vandet sidder som små perler i det rød-brune skæg. I hvert øre sidder en lille blå gummiprop, som en tynd barriere mellem bølger og ørekanal. Resten af kroppen er beklædt i tætsiddende kunststof.

Efter 1.250 kilometer rundt ved de danske kyster er den fynske eventyrer Lars Simonsen tilbage i de fynske farvande. Fredag gik turen fra det sydspidsen af Langeland til Bagenkop nogle kilometer mod nord.

Læs også Fynsk ekstrem-svømmer opgav drøm

- Jeg ville gerne på et "rigtigt" eventyr i Danmark. Et eller andet, hvor jeg tænkte, at det her lyder fuldstændigt vanvittigt. Og jeg kunne ikke svømme, så jeg tænkte. Det her lyder vildt, forklarer Lars Simonsen, mens stenene ved hans fødder gradvist bliver mørkere og mørkere.

Ifølge Lars Simonsen var han nødt til at lære, hvordan man svømmer for at klare turen.

Det er mit liv det her Lars Simonsen, eventyrer

Turen begyndte for mere end år siden ved den dansk-tyske grænse, hvor havet er til at vade i. I løbet af flere måneder kæmpede Lars Simonsen sig op ad den jyske vestkyst med brussende bølger på sin venstre side.

- Jeg var virkelig bekymret for min venstre skulder i Vesterhavet. Jeg bliver helt rørt, når jeg tænker tilbage. Men på en eller anden måde kommer man fremad, og man klarer det alligevel, siger eventyreren.

I oktober 2018 blev han nødt til at stoppe sin svømmetur, da vandet var nået langt under den temperatur, hvor badegæster besøger vandet.

Lars Simonsen kan regne med opbakning fra familien til turen. I baggrunden ses far Nils Simonsen, der står for at levere bananer og køre Lars Simonsen til og fra stranden. Foto: Morten Albek

Tilbage i vandet

31. maj i år vælger Lars Simonsen at genoptage sin Danmarks-turné.

- Det er mit liv det her, forklarer han og tilføjer:

- Jeg får virkelig tid til at komme ind i mig selv.

Turen i tal Omkring 1.370 kilometer

Gennemsnitsfart på 2,5 kilometer i timen

Svømmer i snit 9,5 kilometer per tur

Den længste tur har været 24,7 kilometer; den korteste omkring tre.

Lars Simonsen har i snit indsamlet 18 kroner per svømmet kilometer.

Lars Simonsen har hverken musik eller selskab, når han i disse dage svømmer ved Fyn. Derfor driver tankerne ofte i retningen af hans familie.

- Selvfølgelig savner mine børn mig, jeg savner også dem rigtigt meget. Sammen med min fantastiske kone bakker de op om projektet, siger han med et smil på læben.

Projektet er ikke kun resultatet af Lars Simonsens eventyrlyst. Han samler også penge ind til Julemærkehjem og Depressionsforeningen via sin hjemmeside.

- Både min mor og mine brødre har haft depression inde på livet og har været indlagt flere gange. Derfor er det vigtigt for mig at støtte depression og gøre opmærksom på det, mener han.

Støttet af familien

I en mørk Vokswagen Golf sidder farmand Nils Simonsen og venter.

- Ja, bilen roder lidt, forklarer han mens han langer armen ind på bagsædet af bilen for at fange tre bananer, en energidrik og et par energibarer.

- Jeg tror, at vi har købt omkring 800 bananer siden maj, siger han.

Bananer, energidrik og chokoladebarer er i høj kurs hos Lars Simonsen. Han forbrænder i snit omkring 5.000 kilokalorier på hver svømmetur. Foto: Morten Albek

Nils Simonsen sørger for, at sønnens energidepoter er fyldt godt op. Derudover sidder den pensionerede regnskabsmand ved rattet, når Golfen skal styres mellem stranden og er én af de mange campingplads, som bliver brugt til overnatning.

- I første omgang havde mine kone hørt om ham snakke om det. Vi tænkte "aargh". Gør han det nu, men det gjorde han. Det er sindssygt, at han kom på den tanke, siger Nils Simonsen.

Lars Simonsen plejer at have selskab af sin mor i kajak eller til fods, når han glider gennem vandet. Men moren er af sin læge blevet frarådet at følge ham på de sidste kilometer. Derfor er Lars Simonsen helt alene på de 45 minutters intervaler, som der går mellem energidrik og bananer.

- Det her er et enspænderprojekt, forklarer han og understreger, at fremtidens tur bliver med familien.

- Vi har tidligere været på eventyr, og det skal vi igen, understreger han mens han skuler mod vandkanten.

Efter en halv time på land er det blevet tid til at svømme videre.

Du kan følge Lars Simonsens svømmefærd her. Efter planen svømmer han mod Ærø den 28. august. Hele turen slutter i midten af september.

Lars Simonsen regner med at være færdig sin tur i midten af september. Foto: Morten Albek