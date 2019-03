Kim Larsen-plade kom bag på alle: - Jeg har aldrig haft så meget mundkurv på

Med den nye Larsen-plade som baggrundsmusik og en gammel Gasolin-koncert kørende på tv’et bag sig, er ejeren af den odenseanske pladebutik RecordPusher, Bo Ellegaard, klar til at fortsætte med at lange nye eksemplarer af Kim Larsen-udgivelsen "Sange fra Første Sal" over disken i den lille butik i Overgade i Odense.

- Jeg fik besked i lørdags om, at pladen ville komme, og at jeg skulle skynde mig at bestille, så jeg kunne have dem torsdag, fortæller Bo Ellegaard.

At der et halvt år efter Kim Larsens død skulle komme endnu en plade fra hans hånd, kom helt bag på Bo Ellegaard.

Læs også Larsen-plade rives væk: Pladebutik holdt midnatsåben for nyt Kim Larsen-album

- Jeg havde overhovedet ikke set den komme. Den har overrasket alle, siger pladeentusiasten.

Da han blev kontaktet af pladeselskabet bag udgivelsen, Warner Music, fik han at vide, at det skulle holdes fuldstændig hemmeligt.

- Jeg har aldrig haft så meget mundkurv på, som jeg har fået denne gang - og det er helt i orden. Det har været holdt så tight, og produktet har været produceret færdigt, uden der er lækket noget. Det er vildt imponerende og helt efter Kims eget ønske og ånd, siger Bo Ellegaard.

I Larsens ånd

Ifølge pressemeddelelsen fra Warner, der torsdag aften offentliggjorde "Sange fra Første Sal", var det netop Kim Larsens egen idé, at udgivelsen skulle komme bag på alle.

- Han havde selv ønsket, at det skulle komme som en kæmpe overraskelse, og jeg skal da love for, at det lykkedes, siger en imponeret Bo Ellegaard.

De danske medier fik fat i nyheden om pladen omkring klokken 19 torsdag aften, og allerede på det tidspunkt skrev Bo Ellegaard på RecordPushers facebookside, at pladen kunne købes i butikken, der ekstraordinært ville holde åbent fra midnat.

Læs også Kim Larsen-søn er stolt over at være med på sidste album

- Og så står der lige pludselig en 50-60 mennesker udenfor. Jeg tror, jeg solgte 125 eksemplarer på en halv time. Det har jeg så heller aldrig prøvet før, siger Bo Ellegaard.

"Sange fra Første Sal" er blevet optaget i Kim Larsens lejlighed – der naturligvis ligger på første sal – blot 200 meter fra Recordpusher centralt i Odense.

- Det er også løjerligt at tænke på, at man har måske siddet nedenunder på Lørups og drukket en øl, mens de har indspillet ovenpå. Det gør den mere tæt på og ægte. Det er sjovt at tænke på, siger Bo Ellegaard.

Fredag morgen har RecordPusher solgt alle de cd'er, Bo Ellegaard havde bestilt hjem af "Sange fra Første Sal", ligesom han allerede har solgt flere end 200 af de 300 lp'er, der var hentet hjem.

Så en af dagens opgaver for butiksejeren er at bestille friske forsyninger af den populære plade.