Jesper Wung-Sung i liga med Rifbjerg og Blixen: - Det er overvældende

Romanen En anden gren har bragt den sydfynske forfatter Jesper Wung-Sung op i en liga af skrivende sværvægtere, hvor han aldrig selv troede, han skulle nå op.

Den fynske forfatter Jesper Wung-Sung er årets modtager af litteraturprisen De Gyldne Laurbær. Han fik litteraturprisen for sin seneste meget anmelderroste roman, En anden gren.

Dermed skriver han sit navn på listen over modtagere af De Gyldne Laurbær, hvor han nu står i fornemt selskab med prominente navne som Klaus Rifbjerg, Karen Blixen, Tove Ditlevsen og Bjarne Reuter.

Det er overvældende. Det der øjeblik, hvor man åbner døren, og så ser man en masse mennesker og tænker ’er det her en eller anden form for reception’, og så ser man, at alle kigger på én og blitzlys.. Og så én, der siger ’du har modtaget De Gyldne Laurbær,’ Jesper Wung-Sung

Han har endnu svært ved at forstå, at bogen har fået den modtagelse blandt både læsere og anmeldere, som den har.

- Jeg er både overrasket og meget taknemmelig over, at det er gået, som det er. Man håber, og jeg synes jo, at jeg har lagt meget energi i den her bog. Det har været en vigtig bog for mig, og så meget desto mere er jeg glad for, at det er gået, som det er, siger Jesper Wung-Sung.

Overvældende

At bogen endda skulle ende med at indbringe ham De Gyldne Laurbær, har han stadig svært ved at få helt på plads.

Siden han den 1. februar fik prisen, har der været fart over feltet.

- Det har været hektisk. Der er blevet trukket i mig fra højre og venstre i forhold til interviews, arrangementer. Nu skal jeg pludselig udtale mig om alt muligt, som jeg overhovedet ikke har forstand på. Det er en del af al den virak, der er omkring det udadtil. Indadtil er det sunket ind på den måde, at jeg nu har opnået noget, som jeg ikke troede, at jeg nogensinde skulle opleve, siger Jesper Wung-Sung, der stammer fra Ærø, men i dag bor i Svendborg.

- Det her kommer jo også som en overraskelse, fordi jeg ikke har set mig selv som en potentiel modtager af De Gyldne Laurbær, fordi jeg aldrig har tænkt på mig og mit forfatterskab på den måde. Derfor er det jo også så stor en glæde, som det er.

Hvorfor har du aldrig tænkt på dig selv på den måde?

- Jeg synes jo ikke, jeg er en dårlig forfatter. Ellers ville jeg jo ikke udgive mine bøger, så det er ikke falsk beskedenhed. Jeg har nok bare tænkt, at de forfattere, der modtager den her pris, de er i en anden liga. Ser man tilbage på den liste, så er det jo Karen Blixen, Tom Kristensen, det er Frank Jæger og Martin A. Hansen. Nogle af dem, der er store og vigtige – og blev stående.

Føler du dig som en del af den liga nu?

- Njarh, altså det er jeg jo, når man kigger på listen, men jeg føler mig ikke hjemme på listen. Men jeg vil virkelig gerne stramme mig an for at øve mig i at føle mig hjemme på listen, siger Jesper Wung-Sung.