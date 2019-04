Min mening: Jorden skal renses for gift

Af Rasmus Peter Henriksen, folketingskandidat for SF

I Danmark er der 32.000 punktforureninger, af større eller mindre omfang. De største forureninger er de såkaldte "generationsforureninger", herunder Cheminova-grunden og Høfde 42.

På Fyn har vi ingen generationsforureninger, men det betyder ikke, at der ikke er steder, der er forurenet, og som trænger til at blive renset op.

Den mest kendte fynske forurening er nok Lynfrostgrunden i Nyborg, som er en af i alt fire grunde alene i Nyborg, der er stærkt forurenet. Og risikoen er, at forureningen bare bliver forseglet, så den ikke skader over jorden. Det er risikoen, hvis regeringen lykkedes med at fjerne både midler og den lokale forankring.

Regeringen og DF glemmer forureninger

Regeringen og Dansk Folkeparti har lige indgået en delaftale om sundhedsreformen, som grundlæggende bare er en strukturreform, der nedlægger regionerne. Med delaftalen fjerner man den lokale forankring til miljø og forureningssagerne og styrer det hele fra magtens centrum.

Samtidig med, at man centraliserer beslutningerne, så kastes organisationen ud i en omstrukturering, hvor man risikerer at miste en masse erfaring og ekspertise. Bare husk hvad der skete under omstruktureringen i Skat.

Oven i det vil man lave "effektivisering" for 50 millioner kroner om året. I værste tilfælde, så vil effektiviseringerne betyde, at der er færre penge til nye undersøgelser af mulige giftgrunde.

I SF ønsker vi at lave en 'renjordsfond' til oprensning af forurenede grunde. Renjords-fonden skal tilføres én milliarder kroner om året, af såkaldte henlagte midler, som er ubrugte midler fra finansloven, der ellers ville have gået til at betale ekstraordinært af på statsgæld.

Det nytter ikke noget at betale ekstraordinært af på økonomisk gæld, hvis vi sender en forureningsgæld videre til fremtidige generationer, med rentes rente.