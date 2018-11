Volapyk: Kan du forstå en kommunal dagsorden?

- Det er bare volapyk.

- Det er ret sort snak.

- Det er bare bogstaver. Jeg fatter det ikke.

Dommen falder prompte, da vi virkelighedstester et punkt fra en kommunal dagsorden blandt fem unge landbrugselever på Kold College og to lærerstuderende fra UCL i Odense.

- Der står noget med noget afkøb af fordringer fra Gældsstyrelsen og jeg aner absolut ikke hvad, det er, lyder det fra Monica Louise Santosidad Nielsen, landbrugselev på Kold College.

Volapyk, men vigtigt

Sammen med fire medstuderende har Monica Louise Santosidad Nielsen sagt ja til at forsøge at afkode det kringlede dagsordenpunkt. De forstår ikke, hvad der står, men de føler sig overbeviste om, at det er vigtigt.

- Jeg tænker, det er vigtigt, når det har noget at gøre med kommunerne, siger hun.

Hun bliver bakket op af sine studiekammerat.

- Det er da vigtigt, når man skal forstå omverdenen og hvad der foregår, lyder det fra Josefine Petersen.

Ikke for hr. og fru Danmark

Heller ikke hos to lærerstuderende på UCL i Odense er der megen hjælp at hente.

- Det er ikke lige mit sprog, nej. Jeg skulle lige sidde med det lidt længere tid i hvert fald, lyder det fra Emil Valeur.

- Det er ikke sådan noget, man sådan bare liiige sætter sig til lige at læse og forstå, så skal man have en interesse for også at gide at forstå det, siger Anne Sommer Thomsen.

Du skal have en del baggrundsviden om, hvad fanden alt det her betyder, lyder det fra Emil Valeur, lærerstuderende i Odense.

Et problem - ikke blot for politikerne, men også for dem, der gerne vil følge med i det politiske liv, mener de to lærerstuderende.

- Det er i hvert en hindring for mange almindelige mennesker at gå ind i sådan noget her, hvis man ser sådan en tekst og tænker: "Det forstår jeg ikke", så får man måske heller ikke almindelige mennesker med ind, som ellers måske kunne have nogle rigtig gode synspukter, lyder det fra Anne Sommer Thomsen, lærerstuderende på UCL i Odense.

- Det bliver ikke hr. og fru Danmark, der ligesom lige sætter sig ind i det, vel? Der skal sgu lige lidt mere til. Du skal have en del baggrundsviden om, hvad alt det her betyder, siger Emil Valeur, lærerstuderende på UCL i Odense.

Jeg synes godt, de kunne have lavet det lidt mere nemt at forstå i teksten, hvis det er normale mennesker, der skal læse det, siger Mathilde Lykke Martinussen.