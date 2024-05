Tobias kæmpede med voldsom angst - men en fluffy forelskelse ændrede hans liv

En fluffy forelskelse

I januar 2020 starter han på Sortelung STU, som er en særlig tilrettelagt uddannelse med vægt på dyr, landbrug og natur.

Han var stadig tilbagetrukket og havde svært ved at finde tillid til mennesker. Men stedet hjalp ham med at skubbe ham ud af sin comfortzone. Og når han endelig fik et angstanfald, kunne han altid gå ud til stedets alpakaer, som han med det samme forelskelse sig i.

- Alpakaerne giver mig meget personligt. De giver mig den der ro, jeg kan finde. Hvis jeg får det svært, er det nok bare at sætte mig ud i folden og gå og høre deres lyde, fortæller han.



Så da stedet besluttede at sælge de tre han-alpakaer, sprang Tobias Jensen til.

- Jeg kunne ikke bære i mit hjerte, at andre skulle have mine tre små drenge, så jeg gik straks i gang med at tænke, hvad kan jeg gøre.