TV 2/FYN inviterer: Kom med til starten på et nervepirrende eksperiment

Det lyder måske ulækkert, men oplevelsen bliver helt og aldeles lugtfri, lover biologerne Ditte Bølle Jespersen og Jeppe Kaczmarek. Det er dem, der står bag eksperimentet, og det er faktisk første gang i verden, at nogen nedsænker et større, dødt dyr i et akvarium, sørger for at rense vandet, så processen kan følges tæt, og inviterer publikum til at se med. Dyret, som er udset til at komme i akvariet, er en selvdød spættet sæl.

-Vi har ikke kunnet finde andre, som har gjort det. Men vi har spurgt os for, og de fleste eksperter mener, at det er muligt, fortæller biolog Ditte Bølle Jespersen.

Nervepirrende

Hun og kollegaen Jeppe Kaczmarek er både nervøse og spændte, for der er ingen garanti for, at eksperimentet vil lykkes. Alligevel inviterer Fjord & Bælt og TV 2/Fyn sammen nu 30 fynboer til at bevidne det, når eksperimentet sættes i gang. Det kommer til at foregå efter åbningstiden fredag den 12. april. Dagen før udstillingen officielt åbner, og hvor alle andre kan se med.

-Vi forventer, at det bliver lidt af en publikumsmagnet, fortæller biologerne. Mindre eksperimenter på centret har nemlig vist, at publikum i dén grad er fascineret af at bevidne processen, som man på Fjord & Bælt har valgt at kalde “livet i døden”.

Eksklusiv adgang

Vær til stede i rummet, når Ditte Bølle Jespersen og Jeppe Kaczmarek sænker sælen ned i akvariet, og vær blandt de allerførste, som ser, hvordan krabber, konksnegle og søstjerner kaster sig over festmåltidet. Imens vil biologerne forklare, præcis hvad der sker, og hvordan de i månedsvis har forberedt eksperimentet.

Både akvariet og filtreringssystemet er specialbygget til formålet. Og faktisk har man måttet bygge et helt ekstra rum til filtreringssystemet. Det er leveret fra Tyskland og baseret på den samme teknologi, som man bruger i anlæg med krokodiller.

Sælen, som er eksperimentets hovedattraktion, er en unge af arten spættet sæl. Den blev fundet død på Nordstranden i Kerteminde i efteråret og har siden ligget i fryseren på Fjord & Bælt.

Se den her:

Vil du med?

OBS: Kun 30 pladser. Både børn og voksne er velkomne, og det er selvfølgelig gratis.

Tidsplan for dagen:

16.15: Velkomst i Fjord & Bælts reception. Herefter kvik-rundvisning, bl.a. med et kig på den ægte havbund, som biologerne genskaber i akvariet. Herefter går turen forbi det specialbyggede filtreringssystem til akvariet, hvor sælen skal nedsænkes. Så kommer dagens højdepunkt: Jeppe og Ditte nedsænker sælen i akvariet. Når den er på plads, og eksperimentet i gang, byder Fjord & Bælt på en forfriskning, mens der er rig mulighed for at stille spørgsmål til de to biologer.

17.45: Tak for i dag