Kronprins Frederik: Tintin er min mand

Kronprins Frederik åbnede udstillingen om Tintin på Brandts torsdag. Kronprinsen fortalte, at Hergés lille helt fyldte meget i hans barndom.

Tintin er verdensberømt, og det univers som Hergé skabte fascinerede også kronprinsen som barn, sagde han torsdag til TV 2/Fyn.

- Han fylde meget. Jeg læste Tintin først på fransk, på grund af mit franske ophav. Det var selvfølgelig en fornøjelse at læse Tintin på originalsproget. Det var noget, der fik min fantasi i gang, sagde kronprinsen.

Personerne er legender

Kronprins Frederik er fascineret af Hergés streg. Især den måde han tegnede biler på. Men persongalleriet i Tintin er trods alt det, der fylder mest.

- Det er klart. Personlighederne, som kom igen og igen, er jo legender.

Tintin er Kronprins Frederiks foretrukne figur fra Hergés tegneserie af samme navn. Foto: Flemming Ellegaard

Tintin eller Kaptajn Haddock

TV 2/Fyns reporter havde købt to nøgleringe ved åbningen. En med Tintin og en med den iltre Kaptajn Haddock.

Jeg har lige investeret i to nøgleringe, men jeg kunne ikke vælge, så du må få den anden. Er der mest Tintin eller Haddock over dig?

- Så vil jeg sige, Tintin bliver min mand.

Den får du.

- Tak.

Det flotteste jeg har set

En af de andre prominenter gæster ved åbningen af Tintin-udstillingen var forfatter og tv-værten Jakob Stegelmann, der i en menneskealder har anmeldt tegnefilm og tegneserier.

Har var imponeret over udstillingen.

- Udstillingen er noget af det flotteste jeg har set. Selvfølgelig har vi læst alle albummene, men det at se processen bag, skitsetegningerne og alt det samlet på et sted, det er meget overvældende og meget smukt, og der er nogle detaljer med og nogle objekter ind imellem, som man bare skal se, hvis man er Tintin-fan, sagde Jakob Stegelmann.

Tintin er medicin

Jakob Stegelmann har læst Tintin utallige gange, og han fortæller, at han læser tegneserierne anderledes i dag, en han gjorde som barn.

Men han nyder stadig at læse Tintin, og det får han det godt af.

- I dag kender jeg jo alle historierne, og jeg har læst dem tusind gange. I dag behøver jeg bare læse én side, et enkelt lille optrin, så ved jeg, hvad det går ud på. Jeg behøver ikke læse hele plottet, jeg kan hive et Tintin-album frem, bruge ti minutter på det og have det lidt bedre. Så det er anderledes i dag, nu hvor man kender dem på rygraden, siger jakob Stegelmann.

Så det er medicin for dig?

- Man bliver helbredt af at læse Tintin, det er helt sikkert. En enkelt side kan gøre en i bedre humør, og det har man brug for.