Hul igennem til Sydkorea: Kronprinsesse Mary åbner Odense-udstilling

Det var en stor begivenhed med både danske, fynske og sydkoreanske øjne, da kronprinsesse Mary tirsdag åbnede en udstilling i Seoul.

2019 markerer 60-året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Sydkorea. En milepæl, som bliver fejret med afholdelsen af et fælles dansk-koreansk kulturår. Og der er Odense Bys Museer med til at sætte fokus på H.C. Andersen.

H.C. Andersen-udstillingen i Seoul klar til at modtage publikum. Foto: Odense Bys museer

- Det er utrolig spændende at samarbejde med Sydkorea og se den enorme interesse, der er for H.C. Andersen og for Danmark – og dermed for Odense. Det er således en helt oplagt mulighed for igen at lave kulturudveksling. Med det kommende nye H.C. Andersens Hus i Odense vil fremstødet i Sydkorea kunne lægge grunden til en vækst i turisttallet fra Sydkorea i fremtiden. Kronprinsesse Marys deltagelse i åbningen i Seoul giver naturligvis endnu mere pressedækning end ved den foregående udstilling. H.C. Andersen er meget kendt og elsket i Sydkorea, siger museumsdirektør Torben Grøngaard fra Odense Bys Museer, der selv var med ved åbningen i Seoul.

Følg i Andersens fodspor

Udstillingens omdrejningspunkt er H.C. Andersens rejse og liv i København. Gæsten vil derfor – ligesom Andersen - starte sin rejse i Odense og ankomme til København via Vesterport for derefter at bevæge sig gennem det fuldt scenograferede København, som Andersen mødte i 1819. Gennem smalle gader forbi og igennem Andersens første boliger via Nyhavn til teatret og det borgerlige hjem og byens parker. Byens liv og livet i byen inspirerede adskillige af Andersens eventyr, og gæsten vil kunne finde disse eventyr gennem udstillingen – gemt i byens scenografi.

H.C. Andersen-udstillingen i Seoul klar til at modtage publikum. Foto: Odense Bys museer

Samlet dansk salgs- og kulturfremstød

Odense Bys Museer har længe ønsket at etablere et markant salgsfremstød i forbindelse med udstillingsåbningen i Seoul og er derfor indgået i et samarbejde med netværksorganisationen Wonderful Copenhagen, Destination Fyn samt den danske ambassade i Seoul.

Sammen med Wonderful Copenhagen er der produceret en særlig promovideo, hvor både København og Odense synliggøres i forhold til det sydkoreanske turistmarked.

01:52 Sådan bliver sydkoreanerne præsenteret for Odense og København. Video: Odense Bys Museer / Destination Fyn / Wonderful Copenhagen Luk video

På åbningsdagen var 25 af de største turoperatører i Sydkorea inviteret med til et såkaldt Travel Trade. En time med præsentation af destinationerne København og Odense samt fokus på, hvordan man får ledt flyselskaber og andre rejseoperatører til de danske lufthavne og anløbshavne.

Læs også Valgurne er vigtigere end guld og ædelstene på museet

Dernæst fik turoperatørerne sammen med VIP-gæsterne en introduktion til udstillingen H.C. Andersens København og barndommen i Odense. En så målrettet salgsevent, der kombinerer H.C. Andersen, et royalt besøg og stærke salgskræfter, vil ifølge Odense Bys Museer give et stærkt fokus på Danmark som feriedestination og bære frugt i fremtiden i form af langt flere sydkoreanske turister.

Erfaring med Sydkorea

Det er ikke første gang, Odense Bys Museer udstiller i Seoul.

I 2015 viste museet en H.C. Andersen-udstilling på Seoul Museum. I løbet af fire måneder havde udstillingen haft 320.000 gæster – det største antal gæster museet nogen sinde har haft til en særudstilling. Ikke mindre end syv nationale tv-stationer sendte fra udstillingen.

Det var derfor oplagt for Odense Bys Museer at indgå i et nyt samarbejde, mener Torben Grøngaard Jeppesen.

H.C. Andersen-udstillingen i Seoul klar til at modtage publikum. Foto: Odense Bys museer

Odense Bys Museer anser brandet H.C. Andersen som en fantastisk løftestang på det asiatiske marked. Med Odenses enestående position som Andersens hjemby har byen en unik markedsfordel.

Gennem de seneste år har H.C. Andersens Museum også oplevet en vækst i besøgende fra Sydkorea. I 2015 besøgte 575 koreanere museet, og i 2018 var besøgstallet steget til 932.

To udstillinger på samme tid

Udover udstillingen i Seoul har Odense Bys Museer også en anden på Nami Island, der ligger halvanden times kørsel fra Seoul.

Udstillingen dér handler om illustrationer til H.C. Andersens eventyr lavet gennem tiderne – både af danske og koreanske kunstnere. Blandt de danske kunstnere er dronning Margrethe, hvis decoupager til ”De Vilde Svaner” og ”Snedronningen” indgår og blandt andet en ugle-maske, som dronningen har lavet til udstillingen.

På udstillingen vises en film, der viser dronningens arbejde som kunstner og hvor man følger netop hendes arbejde med ugle-masken. Filmen er produceret af Jacob Jørgensen, der har fulgt den royale familie i mange år og blandt andet lavet dokumentarfilmen om kronprinsen, sendt i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.