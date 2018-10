Kylling tilbagekaldes: Risiko for kvalme og mavesmerter

Hvis du lige havde planlagt, at du og familien skulle have de kyllingelår, som der har ligge i fryseren, så kig lige en ekstra gang på, hvad det er for nogle lår, du har liggende. Fynske Løgismose tilbagekalder nemlig et parti af kyllingelår.

Tilbagekaldelsen sker på grund af for højt indhold af campylobacter bakterier. Fødevarerne har sidste anvendelsesdato den 8. oktober 2018.

Kyllingerne er solgt i Netto-butikker i hele landet og Føtex Food butikker, og kan altså være solgt i en af de mange fynske butikker, der forhandler Løgismoses produkter.

Læs også Fynboerne elsker kylling og kødsovs

KYLLINGERNE, DER ER TILBAGEKALDT: Løgismose kyllingelår:

Nettovægt: 370 - 500 gram

Sidste anvendelses dato: 08/10/2018

Lotmærkning: 1391800921



Kilde: Fødevarestyrelsen

Hvis kødet mod forventning ikke gennemsteges, eller der sker krydsforurening til spiseklare fødevarer under tilberedningen, kan der opstå infektion med campylobacter.

Spises kyllingerne, kan de derfor blandt andet give diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugerne til at levere kyllingelårene tilbage til butikkerne, hvor de er købt eller at kassere dem.

Læs også Anden gang på to måneder: Fynske kyllinger tilbagekaldt