Landets mest bæredygtige byggeri ligger på Fyn

Det milliondyre rådhus i Middelfart er ikke kun en arkitektonisk oplevelse for folk, der måtte lægge vejen forbi byen i smørhullet af landet. Faktisk så er det også det mest bæredygtige, offentlige byggeri i landet, og det har kommunen nu fået et bevis på.

Fredag modtager Middelfart Rådhus nemlig hele to certifikater - de såkaldte DGNB Platin og Diamant, der er synlige beviser på et bæredygtigt byggeri.

Konceptet anerkender, at bæredygtigt byggeri og god arkitektur kan gå hånd i hånd, og at vi skaber mere værdi, når det sker. Martha Lewis, seniorarkitekt hos Henning Larsen og DGNB Auditor

Og ikke nok med at rådhuset har fået de to flotte anmærkninger, så er det faktisk også første gang nogensinde, at en bygning i Danmark får tildelt platin-certificeringen i bæredygtighed.

- Middelfart er Danmarks grønne vækstkommune, og det forpligter også i forhold til byggeri, når vi bidrager til den grønne omstilling. Med rådhuset har vi som kommune taget et ansvar og bevist, at offentlige bygninger kan være både bæredygtige, smukke og fællesskabende, fortæller borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (A) og fortsætter:

- Vi har bygget en åben arbejdsplads med højeste krav til bæredygtighed og arbejdsmiljø, og samtidigt skabt et samlingssted og kulturhus, når medarbejderne går hjem. På alle måder et rådhusbyggeri med mening.

Læs også Nybyggeri for 120 millioner: Kommunalt ansatte får landets bedste udsigt

Foto: Morten Grundholm

Går hånd i hånd

Seniorarkitekt hos Henning Larsen og DGNB Auditor, Martha Lewis, er også stolt af rådhuset, der åbnede dørene for borgerne i Middelfart Kommune i august sidste år.

- Konceptet anerkender, at bæredygtigt byggeri og god arkitektur kan gå hånd i hånd, og at vi skaber mere værdi, når det sker. At rådhuset er opført som totalentreprise, med 5E Byg i spidsen, er opsigtsvækkende. De har bidraget til flere kriterier og blandt andet stået for en omfattende screening af kemi i byggematerialer, siger hun.

Middelfart Rådhus er designet af Henning Larsen og opført som totalentreprise af 5E Byg.

Læs også Fyns rigeste: Svage borgere føler sig tromlet

Middelfart Rådhus er designet af Henning Larsen og opført som totalentreprise af 5E Byg. Rådhuset åbnede i august sidste år. Foto: Henning Larsen

Både arkitektonisk og bæredygtig

Det er en fagjury nedsat af Green Building Council Denmark, Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder, der har tildelt det fynske rådhus diamant-certificeringen, som udelukkende fokuserer på det arkitektoniske i byggeriet.

Og der er blevet lagt vægt på rådhuset funktionalitet, holdbarhed og skønhed i forhold til blandt andet sted og detaljering.

- Middelfart Rådhus er et forbilledligt eksempel på, at det kan lykkes at forene en dokumenteret bæredygtighed til topkarakter med god bevaringsværdig arkitektur, som giver noget tilbage til sine omgivelser, udtaler direktøren i Green Building Council Denmark, der lancerede DGNB Diamant-konceptet i Danmark sidste år, Mette Qvist.

Platin-certificeringen, som rådhuset også er blevet tildelt, drejer sig derimod om bæredygtighed.

Her er der blandt andet lagt vægt på materialevalget, energiudnyttelsen, brugerinddragelsen, arbejdsmiljøet i bygningen og samspillet med det omkringliggende samfund.

På rådhuset er gulvene lavet af resttræ, kølingen er mekanisk med strøm fra 700 kvadratmeter solceller på taget, alt inventar, vægge og lofter er støjdæmpende, overskudsvarmen bliver til fjernvarme til byens huse og madaffaldet i kantinen bliver til naturgas.