Lastbiler kørt sammen på motorvej: Tank tømmes for 900 liter diesel

Efter et sammenstød mellem to lastbiler på motorvejen over Fyn, er der gået hul på en dieseltank.

Tirsdag morgen klokken 8.17 er to lastbiler kørt sammen på Fynske Motorvej mellem frakørsel 57 Nørre Aaby og 58B Middelfart i retning mod Odense. Ved sammenstødet er der slået hul på den ene lastbils tank, der netop har tanket 900 liter diesel. Den diesel skal nu pumpes ud, og det danner massiv kø på strækningen. Det er dog fortsat muligt at passere uheldet i det tredje spor. Klokken 10.30 arbejdes der fortsat på motorvejen, oplyser Fyns Politis vagtchef Steen Nyland. - Det tager noget tid. Jeg tør ikke komme med et bud på hvor længe. Det ville være rent gætværk. Det er altid bøvlet, når der sker uheld med lastbiler, fordi de er afhængige af trykbremser, og derfor kan chaufførerne ikke flytte dem selv, siger vagtchefen til TV 2/Fyn. Vejdirektoratet skriver på sin hjemmeside, at bilister skal forvente, at rejsetiden forlænges med op til 36 minutter. Uheldet er sket ved, at en bagvedkørende lastbil er kørt op i den anden. Hvorfor det skete, ved politiet endnu ikke. Ingen er kommet til skade under uheldet. Læs også Pas på: Det vrimler med gyllekørsel på vejene Foto: Vejdirektoratet