DSB: Letbanebyggeri forsinker lyntog hen over Fyn

I to perioder i løbet af sommeren skal alle lyntog fra København holde 20 minutter i Odense på grund af letbanebyggeriet.

Intercitytog fra Københavns Lufthavn, der kører over Fyn mod Aalborg, Struer og Sønderborg, får i to perioder hen over sommeren 20 minutters ophold i Odense. Det oplyser DSB.

Den første periode på fem dage er fra mandag den 8. juli til og med fredag den 13. juli. Den anden periode på 13 dage er fra søndag den 21. juli til og med fredag den 2. august.

Letbanebyggeri er årsag til forsinkelser

Det betyder, at rejsende hen over Fyn skal forvente længere rejsetid på vej mod København eller lufthavnen. Står du på eller af i Odense, får den forlængede rejsetid umiddelbart ingen betydning for dig.

I den modsatte retning fra Aalborg, Struer og Sønderborg til Københavns Lufthavn er der ingen ændringer.

Ændringerne skyldes ifølge DSB byggeriet af Odense Letbane, som påvirker togtrafikken på Fyn og Sjælland. Det er ifølge TV 2/Fyns oplysninger jernbanebroen på Middelfartvej, der skal forstærkes på undersiden, så den kan bære letbanen.

Jernbanebroen på Middelfartvej skal forstærkes, så den kan holde letbanen. Foto: Ole Holbech

Du kan blive opdateret på, om forsinkelserne rammer dit tog, hvis du tjekker Rejseplanen.