Letbane-entreprenør med lig i lasten: Anklaget og dømt for kartelvirksomhed

Samtidig fortæller Jesper Rasmussen, at de gældende EU-regler for offentlige udbud ikke giver mulighed for at sætte en virksomhed stolen for døren i en budrunde, selvom det har en anklage hængende over hovedet.

- Vi ville gerne indgå forretning med dem, for de opfyldte kravene til fagligheden. At de bagefter har fået en dom er selvfølgelig ærgerligt, det er et skår i glæden. På det tidspunkt i 2017, er Comsa værdige til at tage opgaven. Hvis vi havde udelukket nogen, så havde vi fået et sagsanlæg på nakken på grund af EU-lovgivningen, siger han og tilføjer:

- Man kan nøjagtigt gøre ingenting. Lige så længe, at de lever op til det faglige og skriver under på en tro og loveerklæring, skal man ligefrem tage dem i, at det, de skriver under på, ikke passer, før man har reaktionsmuligheder.

Hvordan kan I ikke have opdaget det?

- Det skal man ikke undersøge. Hvis de kommer med en tro og loveerklæring og opfylder det faglige, er de tilstrækkelige til at byde på en opgave.

Når I som selskab skal entrere med nogen i en kontrakt på mange millioner, er man vel interesseret i, hvem man gør forretning med i bund og grund - giver det her stof til eftertanke?

- Du kan tro, at det giver stof til eftertanke. Og jeg synes, det er interessant, for hvad kan man egentlig gøre, hvis man vidste det. Og der kan man ikke efter gældende EU-lovgivning gøre noget, før nogen beviseligt taler usandt.