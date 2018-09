Litteraturen rykker ud: Her kan du tilmelde dig

Vil du møde dygtige forfattere og forskere - og samtidig give dit personlige bidrag til ny litterær forskning? Så meld dig til borgerforskningsprojektet "Litteraturen rykker ud".

Datoen er torsdag den 11. oktober i tidsrummet fra klokken 17 til 19, og stedet er det fynske gods Sanderumgaard i Davinde ved Odense. Arrangementet er gratis.

Her afholder TV 2/Fyn sammen med Syddansk Universitet et litterært værksted inden for fagfeltet "narrativ medicin". Det er et område, der blandt andet beskæftiger sig med at flytte borgeres og behandleres opfattelse af sundhed og sygdom. Det er første gang, der laves et større forsøg inden for feltet.

Læs også Borgerforskning: SDU og TV 2/Fyn samarbejder om forskningsprojekt

Først til mølle

Bemærk: Der er kun 25 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Du tilmelder dig via linket nederst i denne artikel.

Det litterære værksted afholdes som en workshop under temaet "Livets begyndelse og afslutning", hvor du i samarbejde med forskere og forfattere læser og tolker skønlitterære bøger og digte. Der tages udgangspunkt i dine egne læseoplevelser og oplevelse af litteratur.

Forfattere og forskere

Du kommer til at møde litteraturprofessor Anne-Marie Mai og Iben Engelhardt Andersen fra Syddansk Universitet, samt de to danske forfattere Kristina Nye Glaffey og Rolf Sparre. Workshoppen tager cirka halvanden time. Bagefter er der en bid brød og et glas vin, hvor du kan tale med forfatterne og forskerne.

TV 2/Fyn opretter en blog til det litterære værksted, hvor tanker og erfaringer kan uploades og drøftes i forbindelse med det litterære værksted.

Du kan tilmelde dig skriveværkstedet HER.