Mads-Tomat: Vi vidste intet om ulovlig statsstøtte

Der er ikke varme følelser mellem 20-30 af landets største gartnerier og Energistyrelsen.

Efter en nøjere vurdering har styrelsen måttet erkende, at den energistøtte, man har givet en række danske gartnerier er i strid med EU-lovgivningen.

- Det er ærgerligt. For vores brancheforening havde spurgt Styrelsen, om statsstøtten var efter bogen, og det fik vi at vide, at den var, siger Mads Pedersen, der er indehaver af landets største tomatgartneri, Alfred Pedersen & Søn.

Det har kostet det fynske gartneri 8 millioner kroner i kontant efterbetaling og et underskud i regnskabet for 2018, at man måtte betale støtten tilbage.

Brancheforeningen Dansk Gartneri har på medlemmernes vegne undersøgt, om man kunne gøre krav om kompensation gældende, men har vurderet, at det ikke er tilfældet.

Der er hård konkurrence i gartneribranchen, og de penge, man har fået i statsstøtte, har man givet videre i rabat til kunderne, oplyser Mads Pedersen.

Det har heller ikke være muligt at få en afdragsordning på beløbet.

Læs også Fynsk gartner i rødt: Underskud hos Danmarks største tomatgartner

Ud over den ekstraordnære regning til staten, mistede det fynske gartneri sidste år penge på den varme sommer, der medførte overproduktion af tomater i hele Nordeuropa.

Sammenlagt blev underskuddet på 5 millioner i 2018 - det dårligste år nogensinde for det fynske gartneri.

2019 ser dog langt bedre ud.

- Vi er foran budget og forventer et overskud i koncernen, siger Mads Pedersen.