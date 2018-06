Malersag: Jobcenter afviser tilbud om løntilskud til arbejdsgiver

Odense Kommune vil lave undersøgelse efter det er kommet frem, at kommunen skulle have forhindret malere i at få et ordinært job.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune kan ikke genkende billedet af, at de har forhindret malere i at få ordinært job.

Det er Malernes Fagforening i Odense, der til Avisen.dk har berettet om tre tilfælde, hvor arbejdgivere har fået tilbudt løntilskud efter at malerne selv havde skaffet sig et ordinært job hos i de pågældende virksomheder. Resultatet blev i følge fagforeningen, at malerne mistede deres nye job.

Men den beskrivelse kan Beskæftigelses og Socialforvaltningen ikke genkende, og chefen afviser, at malerne mistede deres almindelige arbejde.

- Vores mission er at få folk i arbejde, og vores foreløbige undersøgelser viser, at vi har fulgt vores fastlagte arbejdsgange og at vi har fulgt loven, siger Lars Povlsen Jensen, der er chef for Virksomhed i Beskæftigelses og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Læs også Tesfaye om malersag fra jobcenter: Vanvittigt og absurd

Fastholdt i ledighed

I følge Malernes Fagforening betød Jobcenterets fremgangmåde, at de tre malere blev fastholdt i ledighed.

- Det virker som om, jobcentret forsøger at fastholde vores medlemmer i ledighed i stedet for at få dem i arbejde. Og det kan jo slet, slet ikke være meningen. Faktisk er det ret uhyrligt. Når man er ansat i job med løntilskud, står man jo stadig registreret som ledig og skal gå til møder og søge arbejde og optjener ikke timer til en eventuel periode på dagpenge, siger formanden i Malernes Fagforenings afdeling i Fyn-JyllandSyd, Anne-Mette Markussen, til Avisen.dk.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen mener, at der er tale om en misforståelse, og vil tage kontakt til de berørte virksomheder og til Malernes fagforening.

- Vi skal tage ved lære af denne her sag, og kigger på de termer vi bruger i branchen. Derfor tager vi nu kontakt til både fagforeningen og virksomhederne for at komme helt til bunds i sagen. Men som sagt kan vi ikke genkende billedet af, at vi har forhindret malere i at få et almindeligt job, siger Lars Povlsen Jensen.

Læs også Ledige fandt selv job - men endte i løntilskud efter opringning fra jobcenter