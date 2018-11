Mand med trækæp slog til mod brugs: Politiet beder om hjælp

Det er ikke første gang, at LokalBrugsen på Sankt Jørgens Gade i Odense oplever kriminalitet. Faktisk så var butikken udsat for tyveri så sent som for en måned siden.

Lørdag eftermiddag skete det så igen.

Omkring klokken 16.15 fik Fyns politi en anmeldelse om et røveri i LokalBrugsen på Sankt Jørgens Gade i Odense.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Lars Thede.

- En mand med en tilspidset trækæp kommer ind i butikken og truer sig til et mindre pengebeløb, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Ifølge politiet minder trækæppet, som manden truede personalet med, meget om en afstandsafmærkning, som man typisk bruger på byggepladser.

Læs også Skulle købe sodavand: Tyv cyklede med hele kassen

Fuldskæg og rød hættetrøje

Det lykkedes ikke Fyns Politi at finde manden med den tilspidsede trækæp lige efter røveriet, og derfor beder de nu fynboerne om hjælp.

Det drejer sig om en mand, der er mellem 175 og 180 centimeter høj. Han beskrives som udenlandsk af udseende og almindelig af bygning. Manden havde sort hår og fuldskæg. Han havde en sort kasket på og en rød hættetrøje, hvor hætten var oven på kasketten. Ikke nok med det, så havde han også en grå jakke på og et par sorte joggingbukser.

- Han var altså ret godt klædt på og dermed også dækket til, fortæller Lars Thede.

Har du bemærket noget af interesse for sagen, eller kender du gerningsmanden, så vil Fyns Politi meget gerne høre fra dig på telefonnummer 1-1-4.

Læs også Sparket i ansigtet: 13-årig overfaldet mens større gruppe drenge så på